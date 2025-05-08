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Скандали в оборонних закупівлях: підприємець Мітрохін розкрив причину

Автор
Дмитро Романов
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Автор
Олег Мітрохін
Олег Мітрохін

Підприємець також звертає увагу на недоліки системи спрощених закупівель

Значна частина скандалів навколо оборонних закупівель — це не прояв реальної боротьби з корупцією, а наслідок боротьби за доступ до бюджету і наслідок неефективних механізмів державного регулювання. Про це у своєму інтервʼю розповів підприємець і волонтер Олег Мітрохін.

За його словами, реформи закупівель часто ініціюються без належної комунікації з бізнесом, а недоброчесні чиновники і правоохоронці тягнуть сірий імпорт замість національного виробника, що призводить до збоїв і зривів поставок.

Зокрема, підприємець звертає увагу на недоліки системи спрощених закупівель, яка не передбачає ефективного механізму оскарження. Відсутність Антимонопольного комітету як арбітра створює ризики дискримінаційних вимог, участі фірм без виробництва і втрати державних коштів.

Мітрохін пропонує повернути повноцінну процедуру закупівель з участю АМКУ, впровадити стабільні технічні вимоги, забезпечити завчасне планування і локалізацію оборонної продукції. Такі кроки, на його думку, зроблять систему закупівель передбачуваною і більш захищеною від впливів недоброчесних гравців.

Олег Мітрохін — бізнесмен, власник компанії МІК. Компанія МІК — провідний український виробник спецодягу для різних галузей, зокрема для промисловості, будівництва та сфери безпеки.

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#Оборона #Закупівлі #Олег Мітрохін #МІК