Браковані боєприпаси для ЗСУ. Громадська антикорупційна рада звинуватила ексчиновників Агентства оборонних закупівель у недбалості

Скарги начебто надходили від понад 20 військових частин

Громадська антикорупційна рада при Міноборони заявила, що високопосадовці Агентства оборонних закупівель 2024 року вчинили службову недбалість через закупівлю бракованих боєприпасів.

У повідомленні відомства йдеться про те, що 2024 року в низці ЗМІ почала з’являтися інформація про постачання бракованих боєприпасів виробництва одного з державних підприємств. Зокрема, були скарги на якість від більш ніж 20 військових частин, які були змушені повертати браковані боєприпаси виробнику.

Під час перевірок Громадська антикорупційна рада з’ясувала, що з 15 запитуваних контрактів — 14 мають додаткові угоди щодо подовження термінів поставки. Деякі з контрактів містять до трьох додаткових угод щодо подовження строків лише на підставі листа постачальника.

Уточнюється, що це свідчить про систематичне порушення термінів постачання боєприпасів.

Більшість таких угод було підписано колишніми посадовими особами Агентства оборонних закупівель у 2024 році.

Також антикорупційна рада уточнює, що якщо постачальник не зможе передати необхідну кількість боєприпасів у визначені строки, він, у теорії, має отримати великий штраф.

Але в цьому випадку, як наголошується в заяві, жодних штрафів ні за строки поставки, ні за обсяг, ні за якість не було, а деякі контракти виконуються з подовженням термінів і вже мають акти скарг з приводу поставки неякісної продукції.

Громадська антикорупційна рада вже звернулася до ДБР і НАБУ з цього питання.

Скандал навколо АОЗ — що відомо

24 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що ухвалив рішення не продовжувати контракт із директором Агентства оборонних закупівель Мариною Безруковою. За словами Умерова, за останні півроку замість забезпечення армії боєприпасами Міноборони отримало "політичні ігри, зриви контрактів, злив інформації, піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ".

Він також зазначив, що новим директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова.

У відповідь Безрукова заявила, що залишиться главою відомства, попри відмову Міноборони продовжувати з нею контракт. АОЗ 25 січня також заявило, що продовжує працювати під керівництвом Безрукової.

25 січня ЦПК повідомив, що подав заяву в НАБУ про зловживання Умеровим службовим становищем. Пізніше НАБУ підтвердило, що зареєструвало провадження щодо міністра за ознаками зловживання владою.

30 січня Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) закликала президента Володимира Зеленського невідкладно втрутитися в ситуацію, що склалася навколо АОЗ, через загрозу зриву поставок озброєння.