Предприниматель также обращает внимание на недостатки системы упрощенных закупок.

Значительная часть скандалов вокруг оборонных закупок — это не проявление реальной борьбы с коррупцией, а результат борьбы за доступ к бюджету и последствие неэффективных механизмов государственного регулирования. Об этом в интервью заявил предприниматель и волонтёр Олег Митрохин.

По его словам, реформы в сфере закупок часто инициируются без должной коммуникации с бизнесом, а недобросовестные чиновники и силовики лоббируют серый импорт вместо поддержки национального производителя, что приводит к сбоям и срывам поставок.

Митрохин также обращает внимание на недостатки системы упрощённых закупок, которая не предусматривает эффективного механизма обжалования. Отсутствие Антимонопольного комитета в роли арбитра создаёт риски дискриминационных условий, допуска к торгам фирм без производства и потери государственных средств.

Он предлагает вернуть полноценную процедуру закупок с участием АМКУ, внедрить стабильные технические требования, обеспечить заблаговременное планирование и локализацию оборонной продукции. По мнению Митрохина, такие шаги сделают систему закупок более предсказуемой и защищённой от влияния недобросовестных игроков.

Олег Митрохин — предприниматель, владелец компании МИК. Компания МИК — ведущий украинский производитель спецодежды для различных отраслей, включая промышленность, строительство и сферу безопасности.