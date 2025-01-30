Президента закликали втрутитись у відновлення роботи Агенції оборонних закупівель

Президента України Володимир Зеленського закликають втрутитись для відновлення роботи Агенції оборонних закупівель. З відповідним проханням до глави держави звернулась Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI).

Про це йдеться на їхній Facebook-сторінці. Зазначається, що попри виділення Міністерством фінансів ще 3 січня 2025 року 19 млрд грн на закупівлю озброєння та боєприпасів, Агенція досі не профінансувала жодного контракту.

"Це ставить під загрозу своєчасне постачання критично важливих боєприпасів і техніки для Сил Оборони України", — йдеться у повідомленні.

Ба більше, як пише NAUDI, така ситуація вже почала впливати на оборонну промисловість, адже понад 80 підприємств ОПК, що торік забезпечили більше 30% потреб армії, не можуть отримати оплату за виконані замовлення та укладати нові контракти.

"Останні події, пов’язані з керівництвом ДП "АОЗ", фактично паралізували роботу агенції, що загрожує зривом постачання озброєння щонайменше на два місяці.

NAUDI закликає Президента України вжити невідкладних заходів для нормалізації роботи "Агенції оборонних закупівель" та гарантувати стабільне фінансування контрактів, адже від цього залежить забезпечення наших воїнів зброєю на передовій", — додається у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що після скандалу з закупівлями було звільнено заступника очільника Міноборони Рустема Умєрова Кліменкова Дмитра Олеговича.