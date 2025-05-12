Купити чи вишити самому: скільки коштує хороша вишиванка і від чого залежить ціна

Готуємося до Дня вишиванки 2025

У четвер, 15 травня, українці відзначатимуть День вишиванки – щорічне народне свято, яке припадає на третій четвер травня. Цього дня українці в усьому світі одягають вишиті сорочки, які стали символом національної ідентичності та незламності духу під час війни.

Однак, обираючи таку особливу річ, багато хто замислюється про її вартість, адже якісна вишиванка може коштувати чималих грошей. "Телеграф" з'ясував, скільки в Україні коштує гідна вишиванка та що формує її ціну.

Сьогодні на ринку представлений широкий спектр вишиванок, починаючи від бюджетних варіантів, виготовлених машинним способом, і закінчуючи ексклюзивними виробами ручної роботи, оздобленими коштовними нитками та бісером. Ціна готової вишиванки залежить від багатьох складових, серед яких техніка виконання, використані матеріали та складність орнаменту.

Як розповіла майстриня ручної вишивки, вартість такої сорочки формується з кількох основних пунктів. Перш за все, це якість тканини. Для пошиття традиційної вишиванки зазвичай використовують натуральні матеріали: льон, бавовну або шовк. Важливу роль відіграють і нитки. Майстрині часто використовують італійський шовк або німецькі нитки DMC, вартість яких також впливає на кінцеву ціну виробу.

Крім того, слід враховувати час, витрачений на виготовлення. Ручна вишивка – це кропітка праця, яка може зайняти від чотирьох до шести тижнів, а іноді й більше, залежно від складності візерунка та розміру виробу.

Окремо цінується унікальність орнаменту. Майстрині, які розробляють власні неповторні візерунки, вкладають у свою роботу не лише час, а й творчість. Тому ексклюзивні вишиванки від авторських студій можуть коштувати значно дорожче за серійні вироби.

Ціни на вишиванки у 2025 році:

Машинна вишивка – від 800 гривень

Проста ручна робота – від 3000 гривень

Складні орнаменти – від 10000 гривень

Ексклюзивні авторські роботи – від 600 доларів

Ми зібрали для вас кілька прикладів вишиванок, які продаються на українському ринку. Нижче приклади машинної вишивки:

Машинна вишивка

Машинна вишивка на тканині з льону

Парні вишаванки машинної вишвики

На ринку є чимало варіантів вишиванок вишитих вручну. Тут ціни значно вищі, від робіт, зроблених машиною. Проте, асортимент досить великий.

Ручна вишивка

Ручна вишивка

Ручна вишивка

Обираючи вишиванку, варто звернути увагу на якість тканини – краще віддати перевагу натуральним матеріалам, які дозволяють шкірі дихати. Важливим є також орнамент, адже кожен символ має своє значення. Не менш важлива зворотна сторона вишивки – вона має бути акуратною, без вузликів. Крій вишиванки може бути різним, головне, щоб одяг був зручним та відповідав вашому стилю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про вишиванки на останній дзвоник. Ми розповіли про девять красивих формул, які можна повторити випускницям.