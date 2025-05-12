Купить или вышить самому: сколько стоит хорошая вышиванка и от чего зависит цена

Готовимся ко Дню вышиванки 2025

В четверг, 15 мая, украинцы будут отмечать День вышиванки – ежегодный народный праздник, который выпадает на третий четверг мая. В этот день украинцы во всем мире одевают вышитые рубашки, ставшие символом национальной идентичности и несокрушимости духа во время войны.

Однако, выбирая такую особую вещь, многие задумываются о ее стоимости, ведь качественная вышиванка может стоить немалых денег. "Телеграф" выяснил, сколько в Украине стоит достойная вышиванка и что формирует ее цену.

Сегодня на рынке представлен широкий спектр вышиванок, начиная от бюджетных вариантов, изготовленных машинным способом, и заканчивая эксклюзивными изделиями ручной работы, украшенными драгоценными нитями и бисером. Цена готовой вышиванки зависит от многих составляющих, среди которых техника исполнения, использованые материалы и сложность орнамента.

Как рассказала мастер ручной вышивки, стоимость такой рубашки формируется из нескольких основных пунктов. Прежде всего, это качество ткани. Для пошива традиционной вышиванки обычно используют натуральные материалы: лен, хлопок или шелк. Важную роль играют и нити. Мастера часто используют итальянский шелк или немецкие нити DMC, стоимость которых также влияет на конечную цену изделия.

Кроме того, следует учитывать время, затраченное на изготовление. Ручная вышивка – это кропотливый труд, который может занять от четырех до шести недель, а иногда и больше в зависимости от сложности узора и размера изделия.

Отдельно ценится уникальность орнамента. Мастерицы, разрабатывающие собственные уникальные узоры, вкладывают в свою работу не только время, но и творчество. Поэтому эксклюзивные вышиванки от авторских студий могут стоить значительно дороже серийных изделий.

Цены на вышиванки в 2025 году:

Машинная вышивка – от 800 гривен

Простая ручная работа – от 3000 гривен

Сложные орнаменты – от 10000 гривен

Эксклюзивные авторские работы – от 600 долларов

Мы собрали для вас несколько примеров вышиванок, которые продаются на украинском рынке. Ниже примеры машинной вышивки:

Машинная вышивка

Машинная вышивка на ткани из льна.

Парные вышиванки машинной вышвики

На рынке есть немало вариантов вышиванок вышитых вручную. Здесь цены значительно выше работ, сделанных машиной. Тем не менее, ассортимент достаточно велик.

Ручная работа

Ручная работа

Ручная работа

Выбирая вышиванку, следует обратить внимание на качество ткани – лучше отдать предпочтение натуральным материалам, позволяющим коже дышать. Важен также орнамент, ведь каждый символ имеет свое значение. Не менее важная обратная сторона вышивки – она должна быть аккуратной, без узелков. Покрой вышиванки может быть разным, главное, чтобы одежда была удобной и соответствовала вашему стилю.

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