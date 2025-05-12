Купить или вышить самому: сколько стоит хорошая вышиванка и от чего зависит цена
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Готовимся ко Дню вышиванки 2025
В четверг, 15 мая, украинцы будут отмечать День вышиванки – ежегодный народный праздник, который выпадает на третий четверг мая. В этот день украинцы во всем мире одевают вышитые рубашки, ставшие символом национальной идентичности и несокрушимости духа во время войны.
Однако, выбирая такую особую вещь, многие задумываются о ее стоимости, ведь качественная вышиванка может стоить немалых денег. "Телеграф" выяснил, сколько в Украине стоит достойная вышиванка и что формирует ее цену.
Сегодня на рынке представлен широкий спектр вышиванок, начиная от бюджетных вариантов, изготовленных машинным способом, и заканчивая эксклюзивными изделиями ручной работы, украшенными драгоценными нитями и бисером. Цена готовой вышиванки зависит от многих составляющих, среди которых техника исполнения, использованые материалы и сложность орнамента.
Как рассказала мастер ручной вышивки, стоимость такой рубашки формируется из нескольких основных пунктов. Прежде всего, это качество ткани. Для пошива традиционной вышиванки обычно используют натуральные материалы: лен, хлопок или шелк. Важную роль играют и нити. Мастера часто используют итальянский шелк или немецкие нити DMC, стоимость которых также влияет на конечную цену изделия.
Кроме того, следует учитывать время, затраченное на изготовление. Ручная вышивка – это кропотливый труд, который может занять от четырех до шести недель, а иногда и больше в зависимости от сложности узора и размера изделия.
Отдельно ценится уникальность орнамента. Мастерицы, разрабатывающие собственные уникальные узоры, вкладывают в свою работу не только время, но и творчество. Поэтому эксклюзивные вышиванки от авторских студий могут стоить значительно дороже серийных изделий.
Цены на вышиванки в 2025 году:
- Машинная вышивка – от 800 гривен
- Простая ручная работа – от 3000 гривен
- Сложные орнаменты – от 10000 гривен
- Эксклюзивные авторские работы – от 600 долларов
Мы собрали для вас несколько примеров вышиванок, которые продаются на украинском рынке. Ниже примеры машинной вышивки:
На рынке есть немало вариантов вышиванок вышитых вручную. Здесь цены значительно выше работ, сделанных машиной. Тем не менее, ассортимент достаточно велик.
Выбирая вышиванку, следует обратить внимание на качество ткани – лучше отдать предпочтение натуральным материалам, позволяющим коже дышать. Важен также орнамент, ведь каждый символ имеет свое значение. Не менее важная обратная сторона вышивки – она должна быть аккуратной, без узелков. Покрой вышиванки может быть разным, главное, чтобы одежда была удобной и соответствовала вашему стилю.
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