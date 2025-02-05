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Одягав вишиванку та приїжджав у рідну Вінницю: який вигляд має зараз Шевчук із "Званної вечері" і що каже про війну

Автор
Вікторія Козар
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Що каже про війну ведучий "Званної вечері" Григорій Шевчук
Що каже про війну ведучий "Званної вечері" Григорій Шевчук. Фото Колаж "Телеграфу"

Актор продовжує жити в Росії

До повномасштабного вторгнення Росії на українському телебаченні показували чимало контенту країни-окупантки. Зокрема, транслювали програму "Званна вечеря", ведучим якого є уродженець Вінниці Григорій Шевчук. Також показували проєкт "Поки всі вдома", ведучий якого підтримує диктатора Путіна.

Де зараз перебуває ведучий українського походження, і чи висловлювався він про війну, знає "Телеграф".

Хто такий Григорій Шевчук

Григорій Шевчук народився у 1976 році у Вінниці. Він розповідав, що з дитинстві вчився самостійності. Так, у шестирічному віці Шевчук вже смажив собі картоплю та пас корів. Після закінчення школи Григорій переїхав до Києва. Там він навчався в інституті театру та кіно імені Карпенка-Карого.

Після закінчення вишу Шевчук пішов служити в армію. Він грав у театрі Збройних Сил України й театрі антрепризи Валентина Шестопалова "Актор". У 1993 році Григорій почав вести одразу дві програми на "1+1" — "Шоу довгоносиків" та "Парк автомобільного періоду".

Григорій Шевчук ведучий
Шевчук колись був ведучим на українському телебаченні, фото з мережі

Наприкінці 90-х українець перебрався до Москви, де став грати у єврейському театрі "Шалом". Там він виконував ролі у виставах "Блукаючі зірки", "Фарширована риба з гарніром", "Шоша". Актори презентували ці постановки у Німеччині, Ізраїлі та США. У 2004 році Шевчук покинув театр.

Згодом чоловік став ведучим проєкту "Все про все" на російському каналі "Культура". А невдовзі Шевчуку запропонували вести програму "Званна вечеря". У ній учасники приходили одне до одного додому та оцінювали хазяйновитість та кулінарні здібності кожного. Проєкт транслювали на українському телебаченні, і він був доволі популярним. Програма існувала 11 років.

Григорій Шевчук "Званна вечеря"
Шевчук став популярним завдяки програмі "Званна вечеря", фото з мережі

Після закриття "Званної вечері" Шевчук став обличчям романтичного реаліті "Любов без кордонів". Там показували людей з різними культурними особливостями та цікаві весільні традиції. Однак українець там довго не затримався. Потім він був експертом рубрики "Кухня" у телемагазині Shopping Live.

У 2020 році Шевчук брав інтерв'ю у різних публічних особистостей на ютуб-каналі "Бізнес зі смаком". Окрім цього, за час своєї кар'єри зіграв близько у 30 кінороботах. Йдеться про мелодраму "Карамболь", комедію "Формула зеро", детективний серіал "Мурка".

Григорій Шевчук фільмографія
Кадр з серіалу "Формула зеро", скриншот з фільму

Де зараз Григорій Шевчук і що каже про війну

Цікаво, що у 2021 році Шевчук ще приїжджав у рідну Вінницю та відвідував Київ. Звідти він ділився теплими світлинами та відео. Зокрема, на День вишиванки він показав себе у національному одязі з доньками та мамою, а допис підписав українською мовою: "Хто знає — той зрозуміє".

Шевчук був в Україні у 2021 році

У 2022 році Шевчук зіграв у медичній драмі "Швидка допомога-5", яка стала популярною у країні-окупанта. А через рік перевтілився у роль Олексія Грибова у драмі "Раневська". Це кіноробота про відому радянську акторку Фаїну Раневську.

Григорій Шевчук де зараз
Шевчук далі грає у російському кіно, фото з його інстаграму
Григорій Шевчук у кіно
Шевчук зіграв у драмі "Раневська", фото з його інстаграму

Шевчук взагалі не коментує вторгнення Росії в Україну. Ймовірно, він і надалі живе в країні-агресора та періодично знімається в кіно. Телеведучого не цікавить, що Росія вбиває його співгромадян і знищує міста.

Також зрадник перебуває у шлюбі з лікаркою-терапевткою Юлією. Вони виховують двох доньок — Аліну та Аксинью.

Григорій Шевчук родина
Шевчук з дружиною та дітьми, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз ведучий кулінарної програми "Смак" Борис Бурда. Також з'ясували, що він каже про війну Росії проти України.

Теги:
#Кар'єра #Війна #Григорій Шевчук