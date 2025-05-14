За посухою – потоп, за спекою – різкий холод. Скільки років в Україні триватиме погодний "бардак"

В Україні вже 25 років міняється клімат

За підвищенням температури Україна випереджає Європу через зміни у системі атмосферної циркуляції. Нам будуть допікати крайнощі — надлишок або нестача вологи, температурні стрибки, і така ситуація збережеться ще чверть століття.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла провідна науковиця, фізик атмосфери та заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова. Вона пояснила, скільки можуть тривати різкі перепади погоди.

Більше читайте у публікації: "В мене велика тривога": метеорологиня про погодні аномалії в Україні і хвороби через зміни клімату".

За її словами, в Україні та Європі спостерігається один тренд: температура підвищується. Проте з року в рік температурні розподіли різняться. У північній півкулі є ділянки, де температура не змінилася, десь — знизилася, а десь — зросла.

— Як людина, яка створює моделі кліматичної атмосферної циркуляції, я можу зазначити: змінилася атмосферна циркуляція. Вона трансформувалася приблизно з початку нашого століття — з 2003 року. І тепер ми маємо нову циркуляційну структуру. Вона розвивається, змінюється, але вже десь 25 років існує і, вірогідно, ще стільки ж залишиться з нами, перш ніж знову трансформується, — каже науковиця.

На її думку, саме ця нова система атмосферної циркуляції є нестабільною та непередбачуваною. Вона створює умови для екстремальних явищ: раптове потепління, різке похолодання. І частота таких явищ буде зростати.

— Щодо опадів — або їх буде надмірно багато, і вони будуть рекордними, що буде призводити до підтоплень, або ж їх не буде взагалі, що викликатиме посухи. Тобто ми будемо знаходитися між цими крайнощами — або надлишок, або нестача вологи, — прогнозує заслужений метеоролог.

Вона додала, що з температурою буде така ж ситуація: то дуже висока, то дуже низька, причому такі різкі перепади можуть тривати по 10 днів або навіть довше.

— І ці зміни — не просто природні коливання, а аномалії, і в найближчі роки, ймовірно, ця тенденція посилюватиметься, — підсумувала Вазіра Мартазінова.

Нагадаємо, раніше вона пояснила "Телеграфу", як Дніпро розділив кліматичні зони України.