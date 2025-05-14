За засухой – потоп, за жарой – резкий холод. Сколько лет в Украине продлится погодный "бардак"

В Украине уже 25 лет меняется климат

По повышению температуры Украина опережает Европу из-за изменений в системе атмосферной циркуляции. Нам будут досаждать крайности – избыток или недостаток влаги, температурные скачки, и такая ситуация сохранится еще четверть века.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала ведущая ученая, физик атмосферы и заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова. Она объяснила, сколько могут продолжаться резкие перепады погоды.

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По ее словам, в Украине и Европе наблюдается один тренд: температура увеличивается. Однако из года в год температурные распределения отличаются. В северном полушарии есть участки, где температура не изменилась, где-то — снизилась, а где-то — выросла.

— Как человек, создающий модели климатической атмосферной циркуляции, я могу отметить: изменилась атмосферная циркуляция. Она трансформировалась примерно с начала нашего столетия – с 2003 года. И теперь у нас новая циркуляционная структура. Она развивается, меняется, но уже около 25 лет существует и, вероятно, еще столько же останется с нами, прежде чем снова трансформируется, — говорит ученая.

По ее мнению, именно эта новая система атмосферной циркуляции нестабильна и непредсказуема. Она создает условия для экстремальных явлений: внезапное потепление, резкое похолодание. И частота таких явлений будет возрастать.

— Относительно осадков — либо их будет чрезмерно много, и они будут рекордными, что приведет к подтоплениям, либо их не будет вообще, что будет вызывать засухи. То есть, мы будем находиться между этими крайностями – либо избыток, либо нехватка влаги, – прогнозирует заслуженная метеоролог.

Она добавила, что с температурой будет такая же ситуация: очень высокая, то очень низкая, причем такие резкие перепады могут длиться по 10 дней или даже дольше.

— И эти изменения — не просто естественные колебания, а аномалии, и в ближайшие годы, вероятно, эта тенденция будет усиливаться, — подытожила Вазира Мартазинова.

Напомним, ранее она объяснила "Телеграфу", как Днепр разделил климатические зоны Украины.