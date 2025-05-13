Рідкісні хижі птахи повертаються в Україну: в Чорнобилі зробили фото

Чисельність орланів-білохвостів відновлюється десятки років, цьому заважає діяльність людей

Популяція орланів-білохвостів зростає в Україні. Це одні із найбільших хижих птахів Європи — розмах крил досягає 2,5 метра.

Саме таку пташку помітили у Чорнобильському біосферному заповіднику. Пташеня та його маму побачили у гнізді у 20 метрах над землею.

Таке гніздо побачити не просто

Саме в Чорнобильському заповіднику збережені зручні умови для гніздування орланів. Це наявність високих старих дерев, відсутність людей та багато їжі. Вчені вважають що в заповіднику живуть близько 20 пар орланів-білохвостів та знайшли ще кілька місць де потенційно можуть знаходитися їхні гнізда.

Орлан-білохвіст в гнізді

Фото Сергія Домашевського

Однак Чорнобильська зона не єдине місце гніздування цих птахів, яких дуже легко відрізнити від інших завдяки білому хвостовому оперенню. Варто знати, що хвіст стає білим тільки коли орлани досягають статевої зрілості. Орлани-білохвости харчуються рибою, тому зазвичай живуть вздовж річок Дніпро та Сіверський Донець.

В Київській області орлани-білохвости здебільшого концентруються біля Київської ГЕС та в гирловій частині каналу Бортницькою очисної системи. Тут вони можуть вільно здобувати їжу, адже вода не замерзає.

Про орланів-білохвостів

Орлан-білохвіст належить до рідкісних видів птахів в Україні. До 1970-х років минулого століття популяція тільки скорочувалися. Орнітологи припускають, що наразі кількість пар могла збільшитися майже до 200, тоді як ще 50 років тому ледь нараховувала 30 пар орланів. Одна із особливостей українських орланів-білохвостів — проживання в нашій державі протягом всього року, в зимовий період їхня кількість в Україні зростає, адже частина орланів, що мешкають північніше та східніше України прилітає до наших регіонів на зимівлю. В Україні цьому птаху присвячена спеціальна монета.

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