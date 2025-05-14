Самая маленькая из чаек оказалась в Красной книге Украины: где ее можно увидеть (фото)

Почему популяция этих утонченных птиц сокращается и как можно сохранить крошечных крячков для будущих поколений.

Крячка малая (Sterna albifrons) — самый маленький представитель семейства чайковых, поражающий своей хрупкостью и элегантностью. Эта перелетная птица обитает в Украине преимущественно на побережьях Азовского и Черного морей, а также на берегах больших рек и озер.

Она гнездится на открытых песочных косах, островах и мелкогалечных участках, образуя колонии. В Европе численность крячки малой оценивают в 35–55 тысяч пар, в Украине — около 2,5–4 тысячи пар, но количество этих птиц постепенно уменьшается. Основными факторами, угрожающими их существованию, является разрушение мест гнездования через человеческую деятельность и нарушение покоя в период размножения.

Внешний вид и отличительные черты

Длина тела крячки малой составляет около 22–24 см, размах крыльев – 48–55 см, а вес – 43–60 граммов. В период размножения птица имеет белый лоб, черную верхушку головы (кроме лба), серую спину и крылья, а также светлое оперение живота. Клюв ярко-желтый с темным кончиком, а ноги желтые или оранжевые. Голос крячки – это монотонное "куит-куит", которое часто можно услышать над водоемами.

Места и миграционные пути

Ареал крячки малой охватывает широкие территории: от Европы и Азии до Северной Африки, центральной части Западной Африки, атлантического и тихоокеанского побережья Северной Америки, а также восточного побережья Австралии. В Украине они прилетают в конце апреля — начале мая и остаются до августа.

Фото Алексея Карпенко

Питание и образ жизни

Крячка малая питается преимущественно мелкой рыбой, иногда дополняя рацион водными и наземными насекомыми, а морские особи — ракообразными. Охотятся птицы, зависая в воздухе на высоте около 10 метров, после чего резко ныряют в воду, чтобы схватить добычу. Успешность ловли рыбы обычно не превышает 10%.

Гнезда крячек – это небольшие углубления в песке или гальке, которые они создают колониями, иногда вместе с другими видами крячек. В кладке обычно три яйца, которые насиживают оба родителя около 20-22 дней. Птенцы покидают гнездо уже в первые дни после вылупления и приобретают способность летать примерно через три недели.

Меры охраны

Крачка малая занесена в Красную книгу Украины как редкий вид и охраняется международными соглашениями, в частности Боннской и Бернской конвенциями. В Украине создают заповедные территории, где эти птицы гнездятся, а также рекомендуют ограничивать добычу песка и гравия в речных долинах, чтобы сохранить их естественную среду обитания.

Малая крачка — это не только изящный символ водноболотных экосистем, но и важный индикатор их состояния. Сохранение этого вида требует пристального внимания к природоохранным мероприятиям и ответственного отношения к природе нашей страны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что яркая птичка украинских плавней и лиманов оказалась на грани выживания. Этот перелетный вид, гнездящийся преимущественно на юге страны, поражает своей яркой внешностью и уникальными биологическими особенностями.