Великий метелик з яскравими крилами тепер у Червоній книзі: його рідко можна побачити в Україні

Це рідкісний метелик із яскравим забарвленням, що зникає з українських лісів

Велика ведмедиця (Pericallia matronula) — метелик із родини Arctiidae, що вирізняється своїм насиченим забарвленням і досить великими розмірами. Цей вид є типовим мешканцем лісових екосистем Євразії та відіграє важливу роль у підтриманні біорізноманіття регіону.

Велика ведмедиця поширена у лісах Євразії, зокрема в Україні її можна зустріти в Карпатах, Закарпатті, на Поліссі, Поділлі, а також у деяких районах лісостепової зони. Однак в Україні цей вид трапляється досить рідко, переважно поодинокими особинами.

Зовнішній вигляд

Розмах крил великої ведмедиці коливається від 69 до 90 мм, що робить її однією з найбільших у своєму роді. Передні крила мають буро-коричневий колір із чотирма великими жовтуватими плямами, розташованими вздовж переднього краю. Задні крила яскраво-жовті, прикрашені двома рядами великих чорних плям, а черевце виділяється червоним кольором із подовжнім рядом чорних плям. Яскраве забарвлення не лише відлякує ворогів, а й допомагає залучати партнерів під час спарювання.

Біологія та спосіб життя

Велика ведмедиця надає перевагу листяним і мішаним лісам, особливо з густим підліском, а також узліссям і вирубкам. Метелики літають у червні-липні, переважно вночі, хоча іноді самці активні й удень. Самиці відкладають яйця на нижній бік листя різних кормових рослин.

Гусінь живиться листям дерев, кущів і трав, серед яких дуб, ясен, ліщина, липа, верба, жимолость, кульбаба, подорожник, чорниця та інші. Зимує гусінь у лісовій підстилці, де навесні заляльковується.

Загрози та охорона

Основними факторами, що загрожують великій ведмедиці, є застосування хімікатів у лісовому господарстві, знищення підліска, а також світлове забруднення, яке приваблює метеликів і робить їх легкою здобиччю для хижаків. Велика ведмедиця частково охороняється на територіях природно-заповідного фонду, зокрема в регіональному ландшафтному парку "Чернівецький". Для збереження виду важливо підтримувати природні ділянки листяних і мішаних лісів з густим підліском, а також обмежувати використання пестицидів і знищення природного середовища.

Раніше "Телеграф" розповідав, що метелик з Червоної книги став надзвичайно рідкісним мешканцем українських степів. Він є єдиним представником роду у фауні України.