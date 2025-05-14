Підозрюваний у вбивстві Фаріон розповів про свій незвичний синдром: про що мова

"Телеграф" розповідає деталі про синдром

Справа про вбивство Ірини Фаріон розглядається на черговому засіданні суду 14 квітня у Львові. Підозрюваний В'ячеслав Зінченко думає, що і цього разу перенесуть судове засідання, але впевнений — не через його самопочуття. Він заявив, що у нього, ймовірно, "синдром Жильбера".

Про це пише видання "Говорить Великий Львів". В'ячеслав Зінченко заявив, що почуває себе добре, його перед кожним судовим засіданням перевіряють.

Журналісти звернули увагу на те, що обличчя підозрюваного у вбивстві мовознавиці вирізняється кольором. Він відповів, що у нього "на волі" був "синдром Жильбера".

"Телеграф" розповідає, що це за синдром і чим може бути небезпечний.

Синдром Жильбера (також відомий як синдром Жильбера-Мейленграхта) — це доброякісний спадковий стан, що характеризується підвищеним рівнем непрямого (некон'югованого) білірубіну в крові при відсутності інших захворювань печінки або гемолітичних розладів.

Це генетичний стан, спричинений мутацією в гені UGT1A1, що відповідає за продукцію ферменту, який бере участь у переробці білірубіну

Частіше зустрічається у чоловіків, ніж у жінок (співвідношення приблизно 4:1).

Зазвичай діагностується в підлітковому віці або у молодих дорослих.

Поширеність синдрому становить близько 3-7% населення.

Синдром Жильбера не вважається небезпечним станом і зазвичай не потребує лікування.

Розслідування вбивства Ірини Фаріон — що відомо

13 лютого Шевченківський районний суд Львова почав розгляд по суті справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Слідство вважає, що В’ячеслав Зінченко ввечері 19 липня 2024 року підстеріг мовознавицю Ірину Фаріон у подвір’ї її будинку на вулиці Масарика у Львові. Як зазначається, він наблизився до жінки та вистрілив їй у голову, після чого втік. За кілька годин громадська діячка померла в лікарні .

Після зміни підозри Зінченка підозрюють в умисному вбивстві людини у зв’язку з виконанням нею громадянського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Прокурор заявив, що Зінченко у 2022 році долучився до Telegram-групи націонал-соціалістичного угруповання NS/WP. У 2024 році приєднався також до групи, яка повʼязана з російською неонацистською організацією. Ці спільноти пропагують культ насильства й жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію.

За даними слідства, в Зінченка могла виникнути особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови. Хоча заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов заявляв після особистого спілкування із Зінченком, що той є "абсолютно проукраїнським". Але, мовляв, хлопець "вважає, що не треба розділяти українське суспільство".

Сам Зінченко відкидає причетність до вбивства Фаріон. Також заперечує проти цивільного позову, у якому донька вбитої мовознавиці Софія Особа просить про компенсацію в 15 млн гривень за вбивство матері. За висунутими статтями хлопцю загрожує довічне позбавлення волі.