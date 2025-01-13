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Донька Фаріон вимагає 15 млн компенсації. Усі подробиці засідання суду щодо вбивства мовознавиці

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Справа вбивства Ірини Фаріон Новина оновлена 13 січня 2025, 12:51
Справа вбивства Ірини Фаріон. Фото Колаж "Телеграфу"

Мати підозрюваного пришла на засідання з подругами у футболках із зображенням сина

Під час чергового засідання по справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон у Шевченківському районному суді донька мовознавиці наполягає на компенсації в 15 млн грн, а мати підозрюваного Вʼячеслава Зінченко сподівається на виправдання сина.

Про це повідомляє "Еспресо.Захід". Зазначається, що у засіданні беруть участь обвинувачений Зінченко, який перебуватиме в СІЗО до 4-го березня 2025 року, та його адвокати – Ігор Сулима та Юрій Немировський.

Також до суду прибула донька Ірини Фаріон Софія Особа та адвокатка постраждалої Наталія Романник. Ще до справи долучилась нова прокурорка Олена Данилів.

Під час спілкування з кореспондентами Зінченко відповів, що не погодиться у разі отримання довічного ув'язнення на обмін та переправлення в РФ. Водночас його мати, яка пришла з подругами у футболках із зображенням хлопця, заявила, що бачила сон і вірить — сина випустять.

Донька Фаріон вимагає 15 млн грн моральної компенсації

Софія Особа та адвокат Наталія Романник подали цивільний позов про відшкодування моральної шкоди в розмірі 15 мільйонів гривень від обвинуваченого у вбивстві. Колегія судів долучила позовну заяву дочки Фаріон до справи.

На питання журналістів Софія Особа заявила, що ці кошти вона витратить не на власні потреби, а віддасть ЗСУ, зокрема бригаді, де воював її покійний чоловік.

Водночас адвокат Зінченка, просить посилити захист підозрюваного і хоча б надати йому шолом під час перевезення в автозаку та переведення в зал суду.

Нагадаємо, що справу Вʼячеслава Зінченка наприкінці 2024 року було перекваліфіковано і йому загрожує довічне позбавлення волі. На початку 2025 року підсудному продовжили термін перебування під вартою без права застави до 4 березня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що підозрюваний у вбивстві Фаріон дав у суді гучну обіцянку батьку з посмішкою на обличчі.

Теги:
#Суд #Ірина Фаріон #В'ячеслав Зінченко