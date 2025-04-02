Підозрюваний у вбивстві Фаріон поскаржився на "дивні речі" в СІЗО (відео)

Адвокат зачитав погрози, які пишуть у соцмережах

Підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон погрожують, у нього нові співкамерники. Адвокат просить суд перевести підсудного до одинарної камери.

Про це заявив Юрій Немировський на засіданні суду. Відео поширили місцеві телеграм-канали.

Він зачитав клопотання про те, щоб посилити засоби захисту Зінченка в СІЗО, зокрема перевести обвинуваченого з метою безпеки.

"До рук захисту потрапили матеріали із соціальних мереж, зокрема "Інстаграм", "ТікТок" та "Фейсбук", з яких чітко видно наміри суспільства, принаймні деяких представників суспільства, вчинити розправу над моїм підзахисним: "Зінченка потрібно ліквідувати в СІЗО, бо створюється враження, що суд зумисне затягують справу, є загроза, що вбивцю випустять", "Чому його не вбити?", — каже Юрій Немировський.

За словами адвоката підсудного, він спілкувався зі своїм підзахисним. Немировський каже: "Складається враження, що в СІЗО дійсно щось коїться. З незрозумілих причин замінюються на нових співкамерники, звучать погрози прямі".

Суддя заявив, що після перерви розгляне письмове обґрунтування.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон — хто він

У четвер, 25 липня, ймовірного підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон, затримали у Дніпрі. Операцію із затриманням реалізували фахівці Національної поліції України, СБУ та інших служб. Пізніше у мережі з’явилося відео, на якому очевидці зафільмували затримання ймовірного підозрюваного. За даними ЗМІ, затримання відбулося у ЖМ "Парус".

Потім в одному із великих українських Telegram-каналів опублікували його фото. Зазначається, що ймовірний підозрюваний 2006 року народження і зараз йому 18 років.

Затриманого юнака, якого можуть підозрювати у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, сусіди характеризують як чемного, цілеспрямованого та доброзичливого хлопця. За їхніми словами, він не міг вчинити замах на філологиню. Батько, який служить на фронті запевняє, що той є патріотом і мотивів для скоєння цього злочину він не мав. А матір каже, що його використовують.

Сам молодик був підписаний у соцмережах на низку ультраправих груп. Зокрема, він стежив за публічною сторінкою "Проти системи", власником якої, як зазначено в описі, є блогер Марко Бондаренко, який просуває конспірологічні теорії, а також расистські та неонацистські ідеї.

Йому було обрано запобіжний захід. Адвокат Ігор Суліма, який раніше неодноразово захищав людей, які підозрювались у зраді і колаборантстві відповів, чи може його підзахисний при бажанні просити про свою мобілізацію до лав ЗСУ. Адже законом передбачено таку можливість для деяких ув'язнених. А також оцінив сукупність доказів у справі проти свого клієнта і заявив про те, що вони сумнівні.

Сам Зінченко відкидає причетність до вбивства Фаріон. Також заперечує проти цивільного позову, у якому донька вбитої мовознавиці Софія Особа просить про компенсацію в 15 млн гривень за вбивство матері. За висунутими статтями хлопцю загрожує довічне позбавлення волі.