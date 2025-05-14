Подозреваемый в убийстве Фарион рассказал о своем необычном синдроме: о чем речь

"Телеграф" рассказывает детали о синдроме

Дело об убийстве Ирины Фарион рассматривается на очередном заседании суда 14 апреля во Львове. Подозреваемый Вячеслав Зинченко думает, что и в этот раз перенесут судебное заседание, но уверен — не из-за его самочувствия. Он заявил, что у него, вероятно, "синдром Жильбера".

Об этом пишет издание "Говорит Великий Львов". Вячеслав Зинченко заявил, что чувствует себя хорошо, перед каждым судебным заседанием его проверяют.

Журналисты обратили внимание на то, что лицо подозреваемого в убийстве языковеда отличается цветом. Он ответил, что у него "на свободе" был "синдром Жильбера".

"Телеграф" рассказывает, что это за синдром и чем может быть опасен.

Синдром Жильбера (также известный как синдром Жильбера-Мейленграхта) – это доброкачественное наследственное состояние, характеризующееся повышенным уровнем косвенного (неконъюгированного) билирубина в крови при отсутствии других заболеваний печени или гемолитических расстройств.

Это генетическое состояние, вызванное мутацией в гене UGT1A1, отвечающем за продукцию фермента, участвующего в переработке билирубина

Чаще встречается у мужчин, чем у женщин (соотношение примерно 4:1).

Обычно диагностируется в подростковом возрасте или у молодых взрослых.

Распространенность синдрома составляет около 3–7% населения.

Синдром Жильбера не считается опасным состоянием и обычно не нуждается в лечении.

Расследование убийства Ирины Фарион — что известно

13 февраля Шевченковский районный суд Львова начал разбирательство по сути дела об убийстве языковеда Ирины Фарион. Следствие считает, что Вячеслав Зинченко вечером 19 июля 2024 года подстерег языковед Ирину Фарион во дворе ее дома на улице Масарика во Львове. Как отмечается, он приблизился к женщине и выстрелил ей в голову, после чего скрылся. Через несколько часов общественный деятель скончался в больнице .

После смены подозрения Зинченко подозревают в умышленном убийстве человека в связи с исполнением им гражданского долга по мотивам национальной нетерпимости, а также в незаконном обращении с оружием.

Прокурор заявил, что Зинченко в 2022 году присоединился к Telegram-группе национал-социалистической группировки NS/WP. В 2024 году присоединился к группе, которая связана с российской неонацистской организацией. Эти сообщества пропагандируют культ насилия и жестокости, а также расовую, национальную и религиозную нетерпимость и дискриминацию.

По данным следствия, у Зинченко могла возникнуть личная неприязнь к Ирине Фарион из-за ее активной позиции по защите украинского языка. Хотя заместитель председателя Нацполиции Андрей Небитов заявлял после личного общения с Зинченко, что тот "абсолютно проукраинский". Но, мол, парень "считает, что не нужно разделять украинское общество".

Сам Зинченко отвергает причастность к убийству Фарион. Также возражает против гражданского иска, в котором дочь убитого языковеда София Особа просит о компенсации в 15 млн гривен за убийство матери. По выдвинутым статьям парню грозит пожизненное лишение свободы.