У день народження Фаріон пройшло слухання щодо її вбивства: яке рішення ухвалив суд (фото, відео)

Підтримати доньку Ірини Фаріон Софію сьогодні прийшли небайдужі громадяни

У Львові 29 квітня відбувається чергове слухання у справі про вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон. Символічно, але його призначили саме на день народження загиблої.

Інформація про це з’явилася у Telegram-каналі "Говорити великий Львів". Там також показали відео із зали суду.

На місці вже є донька Ірини Фаріон Софія. Вона принесла з собою фотографію матері у чорній рамці та букет білих троянд.

На кадрах видно, що підтримати Софію сьогодні завітали небайдужі громадяни. Раніше повідомлялося, що обвинувачений Зінченко сидітиме у СІЗО до 8 червня. Дочка Ірини Фаріон вимагає для нього довічного ув’язнення.

Як стало відомо, суд оголосив перерву до 1 травня.

Справа про вбивство Ірини Фаріон — що відомо

19 липня 2024 року стався напад на відому українську філологиню Ірину Фаріон. Внаслідок стрілянини вона отримала тяжкі поранення, які призвели до її смерті у лікарні.

Вже 22 липня тисячі українців прийшли попрощатися з Іриною Фаріон. Церемонія прощання пройшла із широким суспільним резонансом. Наприкінці серпня на фасаді будинку на вулиці Масарика, 3, де вона проживала, встановили меморіальну пам’ятку, щоби вшанувати її пам’ять.

Прокуратура порушила кримінальну справу за статтею про умисне вбивство.

У четвер, 25 липня, підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон, затримали в Дніпрі. Операцію із затримання реалізували спеціалісти Національної поліції України, СБУ та інших служб. Пізніше в мережі з’явилося відео, на якому очевидці зняли затримання підозрюваного. За даними ЗМІ, затримання відбулося у ЖМ "Парус".

Потім в одному з великих українських Telegram-каналів опублікували його фото.

Затриманого юнака, якого можуть підозрювати у вбивстві мовознавця Ірини Фаріон, сусіди характеризують як ввічливого, цілеспрямованого та доброзичливого хлопця. За їхніми словами, він не міг робити замах на філолога. Батько, який служить на фронті, запевняє, що той є патріотом і мотивів для скоєння цього злочину він не мав. А мати каже, що його використовують.

13 лютого Шевченківський районний суд Львова розпочав розгляд щодо справи про Фаріон. Слідство вважає, що В’ячеслав Зінченко увечері 19 липня 2024 року підстеріг мовознавицю Ірину Фаріон у дворі її будинку на вулиці Масарика у Львові. Як зазначається, він наблизився до жінки і вистрілив їй у голову, після чого втік. За кілька годин громадська діячка померла у лікарні .

Після зміни підозри Зінченка підозрюють у умисному вбивстві людини у зв’язку з виконанням нею громадянського обов’язку за мотивами національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Прокурор заявив, що Зінченко у 2022 році приєднався до Telegram-групи націонал-соціалістичного угруповання NS/WP. 2024 року приєднався до групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією. Ці спільноти пропагують культ насильства та жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість та дискримінацію.

За даними слідства, у Зінченка могла виникнути особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови. Хоча заступник голови Нацполіції Андрій Небітов заявляв після особистого спілкування із Зінченком, що той "абсолютно проукраїнський". Але, мовляв, хлопець "вважає, що не треба поділяти українське суспільство".

Сам Зінченко відкидає причетність до вбивства Фаріон. Також заперечує проти цивільного позову, в якому дочка вбитого мовознавця Софія Особа просить про компенсацію у 15 млн. гривень за вбивство матері. За висунутими статтями хлопцеві загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де поховано Ірину Фаріон і що люди несуть на її могилу.