Чотири години боролися за життя: Ірина Фаріон померла у лікарні — джерела

Лікарі змогли один раз перезапустити серце, але це не допомогло, пишуть ЗМІ

Відома українська філологиня Ірина Фаріон, на яку 19 липня вчинили замах у Львові, померла у лікарні. Лікарі намагалися врятувати її життя кілька годин, проте стан жінки був надто важким.

Біологічна смерть настала о 23:20, повідомляють джерела "Телеграфу".

Як відомо, близько 19:30 невідомий чоловік вистрілив Ірині Фаріон у скроню біля її будинку, після чого її негайно госпіталізували. Повідомлялося, що стан Фаріон украй важкий, у неї трапилася глибока мозкова кома, а потім і зупинка серця. Серце змогли запустити, але невдовзі після цього трапилася біологічна смерть.

Як відомо, Ірина Фаріон народилася у Львові та навесні відсвяткувала свій 60-річний ювілей. Одного разу була одружена, в шлюбі народила дочку, Софію Семчишин, яка у свою чергу народила їй онука та онуку. Також Фаріон розповідала, що має кохану людину, але публіці вона свого обранця не показувала.

За своє життя Фаріон відзначилася безліччю скандалів — у 1988-1989 роках вона була членом КПРС, проводила бесіди з іноземними громадянами для кращого вивчення ними російської мови. Але через роки вона навпаки рішуче та радикально виступала проти російськомовних українців, зокрема, сильно критикувала і військових, яких розмовляють російською. Крім того Фаріон "наїжджала" на Зеленського та Залужного.