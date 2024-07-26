Затриманий за вбивство Фаріон був підписаний на блогера, який перед трагедією різко її критикував: що відомо

Хлопець спілкувався з ним у соцмережах

Затриманий молодий українець, який може бути причетний до вбивства мовознавиці Ірини Фаріон, був підписаний у соцмережах на низку ультраправих груп. Зокрема, він стежив за публічною сторінкою "Проти системи", власником якої, як зазначено в описі, є блогер Марко Бондаренко, який просуває конспірологічні теорії, а також расистські та неонацистські ідеї.

Це встановив проєкт "Радіо Свобода "Схеми", який проаналізував соціальні мережі затриманого. Примітно, що у відео, опублікованому за п’ять днів до вбивства Фаріон, Бондаренко кілька разів критично висловився на її адресу. При цьому Бондаренко зараз живе в Дніпрі, рідному місті. затриманого.

Марко Бондаренко

"Я почав відповідати (на негативні коментарі – ред.) і цими відповідями породив вирування лайна так званих ура-патріотів так званого "Батальйону Фаріон", – заявив Бондаренко у відео.

У цьому ж відео він сказав, що не любить українську мову з початку повномасштабної війни, бо її "нав’язують". У цьому контексті він також згадав Фаріон, яка активно критикувала використання російської мови українцями.

Затриманий у зв’язку з можливою причетністю до вбивства Фаріон активно спілкувався не лише з членами телеграм-спільноти "Проти системи" Бондаренка, а й із самим блогером. В одному з публічних листування з ним, хлопець вживав образливі слова стосовно євреїв.

Сам Бондаренко в одному зі своїх постів заявив, що не знайомий із затриманим у зв’язку із вбивством Фаріон хлопцем. Він також відхрестився від будь-якої відповідальності за це.

"Цього вбивцю я взагалі вперше бачу, тому що взагалі не цікавлюся новинами та політикою, і якщо в мене хтось щось пише, то я не можу нести за це відповідь, кожен сам відповідає за свої діяння", — написав Бондаренко.

Як встановили "Схеми", у соцмережах затриманий стежив і за сторінками рухів російських неонацистів та націоналістів. Наприклад, у забороненій в Україні російській соцмережі "Вконтакті" він був підписаний на вже померлого Максима Марцинкевича з позивним "Тесак", засновника російського ультранаціоналістичного руху "Реструкт". Також він був підписаний і на низку інших російських екстремістських угруповань.

У телеграмі він активно спілкувався з членами російських груп із неонацистськими поглядами "Правий погляд", "Правий публіцист", "Білий рух", "Біла масть", а також NS/WP (National-Socialism/White Power), яка взяла на себе відповідальність за вбивство Фаріон. В одному зі спілкувань хлопець заявив, що його улюблена книга – "Моя боротьба". Її автором є Адольф Гітлер. Крім того, хлопець цікавився, чи можна відстежити транзакцію в криптовалюті та дізнатися, хто є власником криптогаманця.

Як повідомляв "Телеграф", батько затриманого у зв’язку із можливою причетністю до вбивства Фаріон перебуває на фронті. Він запевняє, що його син є патріотом і мотивів для скоєння цього злочину він не мав.