Замість води – джунглі: у що перетворилося колишнє Каховське водосховище за два роки

Верби на дні водойми вже сягають 7 метрів

За два роки після підриву Каховської ГЕС на дні водосховища виріс ліс заввишки з двоповерховий будинок. Величезна водойма, що існувала з 1950-х років, стала суходолом із багатим рослинним світом.

Природа повертається туди, де десятиліттями була вода. Про це доктори біологічних наук, природоохоронці Анна Куземко й Олександр Ходосовцев розповіли в інтервʼю LB.ua.

Яким було Каховське водосховище до підриву греблі

Каховське водосховище було однією з найбільших водойм України площею 2155 квадратних кілометрів. Воно існувало з 1950-х років і простягалося на 240 кілометрів уздовж Дніпра. Глибина в деяких місцях сягала десятків метрів. По водосховищу ходили судна, тут рибалили та відпочивали люди. Вода забезпечувала потреби сільського господарства та промисловості півдня України.

Каховське водосховище до підриву дамби

Каховське водосховище до підриву дамби

Каховське водосховище до підриву дамби

Каховське водосховище до підриву дамби

Як виглядає територія зараз

Тепер тут з'явився молодий ліс. Найвищі верби сягають семи метрів, а найтовщі стовбури мають діаметр майже 8 сантиметрів. На території, де майже 70 років була глибока водойма, виросли тисячі дерев. Колишнє дно перетворюється на заплаву з лісами та луками.

Фото: Анна Куземко

Фото: Олександр Ходосовцев

Фото: Анна Куземко, Олександр Ходосовцев

Фото: Олександр Ходосовцев

Рослини розвиваються надзвичайно швидко. Верби вже почали цвісти цієї весни, хоча зазвичай це відбувається на п'ятий-сьомий рік життя дерева. Багатий мул колишнього дна став поживним ґрунтом для швидкого росту.

Анна Куземко розповідає, що на дні з'явилося стільки нових видів рослин, що науковці не встигали все записувати. Крім верб тут з'явилися трави, кущі та навіть червонокнижні рослини.

Фото: Олександр Ходосовцев

Фото: Олександр Ходосовцев

На колишньому дні оселилися кабани, які залишають сліди на деяких ділянках. Птахи теж облюбували нову територію — тут можна побачити пірникоз та мартинів.

Пірникоза велика

Мартин звичайний

Нагадаємо, військові РФ підірвали Каховську ГЕС 6 червня 2023 року. Це призвело до катастрофічного затоплення 600 квадратних кілометрів території Херсонщини. Вода знищила десятки населених пунктів і завдала величезної екологічної шкоди. У містах і селах вище греблі виникла гостра проблема з питною водою.

ООН оцінила збитки України від руйнування греблі в майже $14 мільярдів. Проте там, де водосховище спустіло, природа почала створювати новий ландшафт, який з року в рік все більше нагадує звичайну річкову заплаву.

Раніше "Телеграф" писав, що зараз відбувається на Каховській ГЕС, яку підірвала Росія. Військовий з позивним "Тор" показав залишки дамби.