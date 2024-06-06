ООН привітала росіян в річницю підриву Каховської ГЕС: українці лютують

ООН згадала про російську мову, але забула про російський тероризм

Сьогодні, 6 червня, в річницю підриву Каховської ГЕС російськими окупантами, Організація об’єднаних націй вирішила нагадати світові про… день російської мови й те, що вона є однією з шести офіційних мов ООН. Про теракт, вчинений росіянами рівно рік тому, в організації не згадали.

Допис про російську мову зробили у своєму офіційному аккаунті, у мережі X (Twitter). Крім того, ще й запросили слідкувати за новинами ООН російською мовою.

"Російська мова є однією з шести офіційних мов ООН. Щорічно 6 червня ООН відзначає День російської мови. Слідкуйте за новинами про роботу ООН російською мовою", — йдеться в дописі.

Погортавши стрічку обліковки ООН в мережі X, журналісти видання "Телеграф" таки натрапили на згадку про терористичний акт, що стався на Каховській ГЕС. Щоправда, допис про це зроблений Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR Україна), а сама організація лише зробила репост цього дописа на свою сторінку.

При цьому, варто зазначити, що текст допису аж ніяк не засуджує дії росіян в Україні, зокрема, підрив Каховської ГЕС. Власне, у дописі взагалі жодного слова про росіян, які й здійснили цей терористичний акт.

"Рік тому руйнування Каховської дамби призвело до затоплення кількох регіонів України, переселених сімей + залишило тисячі без водопостачання", — написали в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців.

Журналісти завжди мають залишатися неупередженими стосовно подій, які висвітлюють, проте інколи це доволі важко. Допис комісара ООН звучить так, ніби Каховська ГЕС зруйнувалася сама, без жодної на те причини.

В коментарях користувачі мережі обурені тим, що організація ніяким чином не згадала причетність росіян до підриву Каховської ГЕС, і це у річницю трагедії, яка накоїла чимало лиха в Україні.

"Коли ви хлопці, оголосите про Міжнародний день терориста? Чи ваша пропаганда… Я маю на увазі маркетингова команда вже працює над створенням джихадського джингла, який всім запам'ятається?"

"Як ви смієте? Минулого року 6 червня, у День російської мови ООН, росіяни використали цивільну інфраструктуру, щоб створити зброю масового знищення в Україні – і повідомили світові російською мовою, що вони замінували та підірвали дамбу Нової Каховки. Ось, що означає російська мова. Ось, що означає Росія. Ось, що ви, ООН, підтримуєте, дозволяючи російським монстрам брати участь у форумі для людей".

"Жалюгідний, сміховинний, перекручений шматок довбаного ла@на ти, ООН".

"Російська мова – це мова терору, мова геноциду, мова лінгвоциду, мова екоциду. Російську мову завжди використовували як зброю колоніального завоювання, культурного присвоєння та знищення. Це мова реваншизму і фашизму!"

Зауважимо, що останнім часом ООН часто стає об’єктом критики світової громадськості через свою вельми сумнівну позицію щодо ситуації у світі. Як повідомляв "Телеграф", нещодавно генсек ООН Антоніу Гутерреш прокоментував рішення Гааги щодо Ізраїлю та нарвався на жорстку критику.