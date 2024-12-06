"Тільки руїни та спогади": як зараз виглядає Каховська ГЕС, підірвана росіянами (фото)

Українські захисники показали, що залишилося від станції після вибуху

У мережі з’явилися фото того, як Каховська ГЕС виглядає після підриву російськими окупантами влітку 2023 року.

Кадри опублікували у Telegram-каналі Оперативного командування "Південь" Збройних сил України. Колись одна з найбільших гідроелектростанцій України тепер виглядає ось так.

"Колись один із символів області, зараз – лише руїни та спогади про ту страшну трагедію", — йдеться в описі до фото.

Нагадаємо, Каховська ГЕС була захоплена російськими військами 24 лютого 2022 року, тобто першого дня повномасштабного вторгнення в Україну. З 15 листопада 2022 року станція перестала виробляти електроенергію. У ніч проти 6 червня 2023 року російські війська підірвали її: тоді затопило понад тисячу будинків у 80 населених пунктах на півдні України.

Під затоплення потрапили населені пункти Херсонської області як на лівому березі Дніпра, окупованому Росією, так і правому березі, який контролює Україна. В тому числі постраждав обласний центр, місто Херсон. Через катастрофу загинули люди та тварини, почався мор риби.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як виглядає Каховське водосховище за рік після підриву Каховської ГЕС.