Вместо воды – джунгли: во что превратилось бывшее Каховское водохранилище за два года

Ивы на дне водоема уже достигают 7 метров

Через два года после подрыва Каховской ГЭС на дне водохранилища вырос лес высотой с двухэтажный дом. Огромный водоем, существовавший с 1950-х годов, стал сушей с богатым растительным миром.

Природа возвращается туда, где десятилетиями была вода. Об этом доктора биологических наук Анна Куземко и Александр Ходосовцев рассказали в интервью LB.ua.

Каким было Каховское водохранилище до подрыва плотины

Каховское водохранилище было одним из самых больших водоемов Украины площадью 2155 квадратных километров. Оно существовало с 1950-х годов и простиралось на 240 километров вдоль Днепра. Глубина в некоторых местах достигала десятков метров. По водохранилищу ходили суда, здесь рыбачили и отдыхали люди. Вода обеспечивала потребности сельского хозяйства и промышленности юга Украины.

Каховское водохранилище для подрыва дамбы

Каховское водохранилище для подрыва дамбы

Каховское водохранилище для подрыва дамбы

Каховское водохранилище для подрыва дамбы

Как выглядит территория сейчас

Теперь здесь появился молодой лес. Самые высокие ивы достигают семи метров, а толщина стволов составляет почти 8 сантиметров. На территории, где почти 70 лет был глубокий водоем, выросли тысячи деревьев. Прежнее дно превращается в пойму с лесами и лугами.

Фото: Анна Куземко

Фото: Александр Ходосовцев

Фото: Анна Куземко, Александр Ходосовцев

Фото: Александр Ходосовцев

Растения развиваются очень быстро. Ивы уже начали цвести этой весной, хотя обычно это происходит на пятый-седьмой год жизни дерева. Обильный ил прежнего дна стал питательной почвой для быстрого роста.

Анна Куземко рассказывает, что на дне появилось столько новых видов растений, что ученые не успевали записывать все. Кроме ив здесь появились травы, кустарники и даже краснокнижные растения.

Фото: Александр Ходосовцев

Фото: Александр Ходосовцев

На прежнем дне поселились кабаны, которые оставляют следы на некоторых участках. Птицы тоже облюбовали новую территорию – здесь можно увидеть пирникоз и мартинов.

Пирникоза большая

Мартин обыкновенный

Напомним, военные РФ взорвали Каховскую ГЭС 6 июня 2023 года. Это привело к катастрофическому затоплению 600 квадратных километров территории Херсонской области. Вода уничтожила десятки населенных пунктов и нанесла огромный экологический ущерб. В городах и деревнях выше плотины возникла острая проблема с питьевой водой.

ООН оценила ущерб Украины от разрушения плотины почти в $14 миллиардов. Однако там, где водохранилище опустело, природа начала создавать новый ландшафт, который из года в год все больше напоминает обычную речную пойму.

Ранее "Телеграф" писал, что сейчас происходит на Каховской ГЭС, которую взорвала Россия. Военный с позывным "Тор" показал остатки дамбы.