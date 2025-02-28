Розбита і пуста. Що зараз відбувається на Каховській ГЕС, яку підірвала Росія (відео)

Військовий з позивним "Тор" показав залишки дамби

Каховська ГЕС знищена росіянами у 2023 році виглядає наче з фільму жахів. Сама станція розбита і наразі не підлягає відновленню через окупацію, яка триває там з першого дня повномасштабної війни.

Видання Слідство Інфо показало, що відбувається на Херсонському напрямку. Військовий 72-ї ОМБр ім.Чорних Запорожців з позивним "Тор" показав залишки дамби та частину Херсонщини через трансляцію з дрона.

"Ось Каховська дамба, її залишки. Це те, що було підірване у 2023 році" — показує захисник.

Скріншот з відео, знищена росіянами Каховська ГЕС

Каховська ГЕС на карті

Окрім цього, мер Генічеська Станіслав Бунятов днями також показував фото знищеної Каховської ГЕС.

Видання Слідство Інфо пише, що 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців вже кілька місяців захищає Херсонщину від російських окупантів. У Бериславі, що на березі Дніпра Херсонської області, росіяни чи не щодня завдають ударів по місцевих мешканцях та цивільних будинках.

Нова Кахавка на карті

А ось на кадрах, які були оприлюднені помітно, що тимчасово окупована Нова Каховка виглядає більш вцілілою у порівнянні з іншими містами, які Росія стирає з лиця землі. Там немає масштабних руйнувань.

"Це Нова Каховка (…) Красиве місто, цивільне життя присутнє, звісно ж, як і в будь-якому окупованому селі", — коментує боєць.

На запитання журналістки, чи помічали бійці, що там роблять росіяни, він відповів, що їх майже немає, адже місто прифонтове.

Підрив Каховської ГЕС — що відомо

Нагадаємо, 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Це спричинило затоплення низки населених пунктів Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Як повідомили тоді в "Укргідроенерго", станція повністю зруйнована та відновленню не підлягає. Окрім того, під час повені після підриву загарбниками Каховської ГЕС на окупованій Росією території загинули щонайменше сотні людей.

В ООН заявляли, що підрив Каховської дамби в червні 2023 року є екологічною катастрофою великого масштабу, який виходить за межі України.

Раніше "Телеграф" писав, скільки збитків росіяни завдали українській екології.