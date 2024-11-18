Блакитне море потроху перетворюється на молодий ліс: як виглядає Каховське водосховище після атаки РФ (відео)
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Насінинам знайшлось де прорости
Через пересихання водосховища внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС виросли дерева та кущі. Через сонячну та суху погоду на них збереглись навіть листочки.
Про це повідомляє телеграм-канал Донбас Фронт. Там опублікували відповідне відео.
На кадрах помітно, що дерева ще зовсім маленькі. А довжина їх близько 100 сантиметрів.
"Телеграф" для порівняння показав фото, як виглядало Каховське водосховище до та після атаки російських військ. Кадри дуже відрізняються.
Варто зазначити, що теракт на Каховській ГЕС став причиною небачених раніше втрат живих організмів в зоні затоплення та у морській акваторії, що зазнала забруднення і опріснення. Усі ці втрати відбулись саме у розпал сезону розмноження, коли у більшості тварин вже була молодь, тож для багатьох з них загинуло ціле покоління. Але відносно території, де в минулому було саме Каховське водосховище, сезон розмноження став рятівною обставиною, яка дозволила не стати цій території пустелею, і навіть навпаки – майже дивовижним чином перетворитись на молодий ліс.
На момент руйнування дамби Каховської ГЕС у 2023 році тривав період, в який природним чином мала би відходити вода після великого водопілля. У цей час тополі і верби почали розсівати своє насіння, наповнюючи повітря пухом. І ось, вперше за 70 років насінинам знайшлось де прорости. Пух осідав на поверхню водосховища, хвилі висівали насіння на вологий субстрат, востаннє накочуючись на берег. І ось водосховище зникло, а рослинність почала поновлювались. Тепер, коли цей процес триває вже рік – можна стверджувати, що у природи вистачило запасу міцності, щоб сприйняти існування водосховища просто як дуже тривале водопілля.
Раніше "Телеграф" писав, що київське море катастрофічно обміліло, а вода відступила на сотні метрів