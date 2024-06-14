"Неможливо охороняти": відома ще одна проблема через пересихання Каховського водосховища

Йдеться не лише про екологічну катастрофу, а й про історичну пам’ять

Через пересихання водосховища внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС виникла ще одна важлива проблема ― розкрадання викопних експонатів. Копачі вирішили збагатитись на екоциді, та викопують предмети, які цілком могли б стати експонатами у музеї.

Зокрема це побутові речі з епохи пізньої "бронзи" та скіфо-сарматської доби, які мають високу історичну цінність. Про це розповів дослідник локальної історії Херсонщини та гід Андрій Селецький, пише "Українська правда".

Каховське водосховище розкопують і крадуть експонати

"Коли вода відходила, у нас активізувались копачі, які захотіли збагатитися на цій біді. Це, я б сказав, представники чорної сторони суспільства, які не налаштовані на конструктив", ― розповів Селецький.

Дослідник говорить, що намагається з ними спілкуватись та доносити важливість цих експонатів. Він навіть пропонує купувати їх за вищою ціною, ніж їм запропонують "на ринку".

"Я з цими людьми спілкуюсь. Спілкуюсь у такому форматі: "Розумію, що копати ви будете в будь-якому разі. Я хочу зберегти історію рідного краю і готовий купити у вас те, що знайдете, навіть за вищою ціною, ніж "на ринку". Щоб зберегти артефакти тут, в громаді, в нашому музеї".

Попри такі розмови знаходяться люди, які окольними шляхами, ризикуючи своїм життям, продовжують копати. Охороняти таку величезну територію немає фізичних можливостей", ― розповів дослідник.

Але не всі вони хочуть лише грошей. Є люди, які розуміють цінність експонатів. Вони приносили Селецькому старовинні предмети. Це були як військові елементи типу шоломів, штиків і гільз, так і побутові. Наприклад, частини глечиків, виделки, ложки, прикраси. Були і монети.

"Але є й інші люди, які просто по доброті душевній приносили мені щось, розуміючи, що це буде складовою майбутнього музею після перемоги. Це частини глечиків пізньої "бронзи", скіфо-сарматської доби. Елементи біжутерії, прикрас, такі, як срібна сережка. Монети, починаючи від 1730 по 1957 роки. Купа різних побутових речей: рогачі, виделки, ложки, петлі. Це, звісно, й елементи військові: шоломи, штики, гільзи", ― розповів Селецький.

Коли вода сходила, то деякі експонати можна було знайти прямо на поверхні. Колеги дослідника випадково знайшли кам’яну зернотерку. Вона може належати до періоду пізньої "бронзи" чи раннього "заліза".

"Якось після підриву греблі мої колеги під час перевірки, наскільки вода відійшла, знайшли велику кам'яну зернотерку періоду пізньої "бронзи" – раннього "заліза", ― розповів Селецький.

Нагадаємо, що російські загарбники підірвали Каховську ГЕС під ранок 6 червня 2023 року. Вода з Каховського водосховища почала виходити і затопила понад 80 населених пунктів та тисячу будинків. Екологічна катастрофа забрала життя десятків людей. Найбільше постраждало окуповане росіянами лівобережжя. Кількість жертв досі невідома.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто саме відповідальний за підрив ГЕС. Вдалось ідентифікувати російських військових, які підірвали греблю. Один з генералів вже отримав підозру від СБУ.