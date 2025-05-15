Уже прибув? Літак Зеленського засікли в Туреччині

Літак облетів в Україну і через Чорне море прилетів

Літак президента України Володимира Зеленського засікли у повітряному просторі Туреччини. Про це свідчить сервіс Flightradar, за допомогою якого можна відстежувати всі приватні, чартерні та цивільні рейси.

Згідно з інформацією, президентський літак Airbus A319 вилетів з Польщі, летів через Румунію та Болгарію, перетнув Чорне море і влетів у повітряний простір Туреччини. Тут заплановані двосторонні україно-російські переговори щодо війни. Розглядатимуть лише одне питання — припинення вогню на 30 днів, оскільки Путін відмовився летіти у Стамбул на переговори і послав туди молодих чиновників.

Літак президента не приземлився у Стамбулі і взяв курс на Анкару. Як повідомляв раніше "Телеграф" з посиланням на власні джерела у Стамбулі, на 13 годину у Зеленського запланована двостороння зустріч з президентом Туреччини Ердоганом. Вона відбудеться в Анкарі. Туди також уже прибув міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Літак Зеленського уже в Туреччині

Літак Зеленського

За всіма новинами щодо переговорів української та російської делегації у Стамбулі читайте в матеріалі "Телеграфу": Переговори України та Росії у Стамбулі: головне на цю годину (оновлюється)

Нагадаємо, Зеленський уколов Росію через переговори у Стамбулі. "Сигнали непереконливі", каже український президент