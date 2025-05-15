Подобається Путіну і не їде в Україну: у США розкрилися дивні деталі про "головного дипломата" Трампа

Віткофф опікується всіма міжнародними питаннями в адміністрації Трампа

Американський журнал The Atlantic опублікував великий матеріал про Стіва Віткоффа — "дипломата-аматора", який у команді Дональда Трампа фактично обійняв роль тіньового державного секретаря. Він є спеціальним посланником президента з майже всіх міжнародних питань, включаючи війну Росії проти України.

Окремий розділ статті присвячений контактам Віткоффа із російським президентом Володимиром Путіним, повідомляє "Телеграф".

Так, за наказом Трампа Віткофф вперше вирушив до Москви в лютому 2025 року, щоб домовитися про обмін: росіяни мали звільнити американського вчителя Марка Фогеля в обмін на російського "короля криптовалют", якого утримували у в’язниці в Каліфорнії.

"Коли Віткофф виходив із Кремля й сідав до машини разом із агентами Служби дипломатичної безпеки, задзвонив його телефон. Це був Джон Реткліфф, директор ЦРУ. "У нас може бути проблема", — сказав Реткліфф. Криптовалютний король, Олександр Вінник, відмовлявся повертатися до Росії, бо боявся, що його там уб’ють. Реткліфф сказав Віткоффу, що той має повідомити ФСБ — російську службу внутрішньої безпеки — про заперечення в’язня і попередив, що Москва може зірвати обмін.

Віткофф наказав водієві тиснути на газ. Якщо йому вдасться сісти в літак разом із Фогелєм, який сидів у в’язниці за спробу ввезення до Росії медичної марихуани 2021 року, й вилетіти з російського повітряного простору — Кремль не встигне передумати. Віткофф прибув до літака й представився Фогелю як емісар президента США. Але вилетіти одразу не вдалося: оскільки це була Москва в лютому, літак треба було розморозити. Віткофф нетерпляче спостерігав, як бригада в аеропорту обробляє ліве крило. Потім роботу зупинили.

"Вони зараз знімуть Фогеля з літака", — сказав Віткофф своїм співрозмовникам. "Вони навмисне обробили лише одне крило". Як з’ясувалося, затримка сталася лише через збій у роботі машини для розморожування. Екіпаж завершив обробку іншого крила й дав дозвіл на виліт — мова про особистий літак Gulfstream Віткоффа, яким він користується для міжнародних поїздок", — описується у статті.

У розмові з журналістом The Atlantic Віткофф називає цей випадок "однією з найбільших благодатей" у житті. У геополітичному сенсі обмін полоненими відкрив канал комунікації між Віткоффом і Путіним у момент, коли Трамп шукає способи врегулювати війну Росії проти України — і в ширшому сенсі перезавантажити відносини з Москвою.

Зазначається, що повернення Фогеля також стало випробуванням для Кирила Дмитрієва, очільника Російського фонду прямих інвестицій: коли Дмитрієв запропонував себе як посередника від імені Путіна, Вашингтон потребував доказу, що він має достатній вплив, аби добитися звільнення американця. Дмитрієв впорався, і Віткофф після цього зустрівся з Путіним ще тричі.

Кирило Дмитрієв

"Він робив це наодинці — без дипломатів, без стенографіста, без навіть перекладача. Це була умова Путіна, і Трамп схвалив згоду Віткоффа на такі умови. Віткофф описав ставлення Трампа так: "Він хотів отримати інформацію з моєї поїздки. Він довіряв мені, що я передам йому гарну доповідь. Під "гарною" я маю на увазі не прикрашену чи перекручену, а точний опис того, що відбулося, щоби він міг ухвалити рішення". За словами Віткоффа, його роль полягала в тому, "щоби бути майже як активний розвідник" для Трампа.

Розмовляючи з виданням, Стів Віткофф визнав, що досягти домовленості про завершення повномасштабної війни поки не вдалося. І він поклав відповідальність за це однаково на Москву й Київ: "50 на 50", — сказав Віткофф автору статті.

"Під тиском Вашингтона президент України Володимир Зеленський погодився зустрітися з представниками Кремля віч-на-віч у Стамбулі — зустріч, якій чинили опір європейські лідери, які наполягали спершу на припиненні вогню. Якщо переговори таки відбудуться, Віткофф, ймовірно, буде присутній", — йдеться у матеріалі.

Нині Вашингтон намагається підштовхнути обидві сторони до рішення, яке передбачає "поділ кількох східних регіонів України".

"За цим сценарієм Москва зберігає контроль над Кримом, захопленим у 2014 році, а також над Луганськом і Донецьком, натомість залишає Харків і Запоріжжя Україні. Американські чиновники мають підстави вважати, що зможуть переконати Москву прийняти подібний варіант — бо він не надто відрізняється від одного з планів, запропонованих Путіним".

Віткофф досі не відвідував Київ, попри численні запрошення — за словами американських чиновників, через складність маршруту і те, що "сам спецпредставник має доступ до супутникових знімків пошкоджень".

До слова, плани Стіва Віткоффа прилетіти до Стамбула для участі в переговорах між РФ та Україною підтверджують і джерела "Телеграфу" в США. Утім, його бізнес-джет Gulfstream, згідно з сервісами відстежування польотів, поки що не покидав територію Штатів.