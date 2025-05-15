"Пока болтовня": Зеленский сделал ряд заявлений о переговорах с Россией — главное из пресс-конференции (обновляется)

После встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и перед переговорами с российской делегацией украинский глава государства Владимир Зеленский сделал ряд заявлений. В частности, президент оценил разговор как "хороший" и отметил, что для него важна позиция Эрдогана относительно целостности Украины.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Анкаре.

"Эрдоган снова подтвердил приверженность территориальной целостности Украины, считает Крым украинским", — сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что состав российской делегации продемонстрировал отношение России к миру.

"Мне нечего делать в Стамбуле. Россия заявила, что Путин готов к прямым переговорам, потом у них все изменилось. Мы готовы к прямым переговорам… Мы обязательно проведем встречу с российской стороной. Надеемся, с их стороны это не показуха", — сказал президент.

Однако, уважая президента США Дональда Трампа и Эрдогана, украинская делегация едет в Стамбул, но не в полном составе.

"Начальника генштаба (Андрия Гнатова — ред.) и главы Службы безопасности (Василия Малюка — ред.) не будет на переговорах с россиянами, однако делегация дополнится министром обороны", — Зеленский.

По словам главы государства, основная цель переговоров в Стамбуле – прекращение огня.

"Если безусловное прекращение огня могут разработать технические группы, можно не встречаться. Но раньше мы слышали, что такие вопросы должны решаться на встрече лидеров, я здесь. Мы готовы к прямым переговорам", — Зеленский.

Он подчеркнул, что если Россия не будет двигаться до окончания войны, Украина попросит США, ЕС и страны глобального Юга ввести жесткие санкции. Также, как сказал Зеленский, лидер Кремля должен продемонстрировать свое лидерство.

"Мы не можем бегать за ним по всему миру", — Зеленский.

Новость дополняется…

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, должен ли Владимир Зеленский и представители украинской делегации пожимать руки россиянам по деловому этикету.