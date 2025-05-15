Виліт літака Зеленського перенесли. У Туреччині стався землетрус (карта)

Магнітуда поштовхів становила понад 5 балів

У Туреччині під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та його турецького колеги Реджепа Тайіпа Ердогана стався землетрус. Явище зафіксували у місті Конья біля Анкари. Після цього з'явилась інформація про затримку рейса українського президента.

Про це повідомляє Anadolu Ajansı. Зазначається, що про наслідки землетрусу ще не відомо.

"У турецькому місті Конья стався землетрус магнітудою 5,2. Населений пункт знаходиться приблизно за 200 кілометрів від столиці Туреччини, поштовхи відчувалися також і в Анкарі", — йдеться у повідомленні.

Землетрус у Туреччині 15 травня

Землетрус у місті Конья, Туреччина, 15 травня

Однак українські журналісти, які перебували в Анкарі, стверджують, що поштовхів не відчували. Інформація про наслідки землетрусу уточнюється.

Водночас, за даними AirNav, о 16:00 літак Зеленського мав вилетіти з турецької столиці до Стамбула. Проте рейс відтермінували до 16:30. Наразі невідомо, чи буде в літаку сам президент України. До того ж офіційну причину затримки вильоту не називали, тому чи пов'язана вона з землетрусом, залишається під питанням.

Нагадаємо, що зранку 15 травня Зеленський прибув в Туреччину для зустрічі з Ердоганом та можливої участі у переговорах з російською делегацією. До слова, за перші хвилини свого прибування в Анкарі президент України встиг розізлити Кремль заявами про "бутафорський" склад делегації РФ.

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