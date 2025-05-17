Їм аплодували сім хвилин. Культурні сили з Боно підкорили червону доріжку Каннського фестивалю

Всесвітньовідомий вокаліст гурту "U2 Боно" подякував ЗСУ

"Ви захищаєте нашу свободу" – всесвітньовідомий вокаліст гурту "U2 Боно" подякував ЗСУ за захист Європи та пройшовся по червоній доріжці Каннського кінофестивалю у супроводі військовослужбовців Культурних сил.

Такого Каннський фестиваль ще не бачив. Вечір 16 травня в Каннах був особливим: зал влаштував семихвилинні овації вокалісту гурту "U2 Боно" після прем’єри біографічного документального фільму "Історії примирення" (Stories of Surrender). Сам Боно (Пол Девід Г’юсон) використав цей момент свого тріумфу для того, щоб звернути увагу Європи на Україну та ЗСУ.

"Я хочу подякувати вам, бо ви захищаєте нашу свободу. Дякую! Дякую! Слава Україні!", — сказав Боно. Він наголосив на необхідності підтримати Україну, заявивши, що вона звільняє Європу від фашизму.

На червоній доріжці в Каннах Боно з’явився разом із Шоном Пенном, Миколою Сєргою та резидентами Культурних сил.

У команді Культурних сил на Каннському фестивалі, окрім очільника Культурних сил капітана ЗСУ Миколи Сєрги, взяли участь:

Тарас Столяр, бандурист Культурних сил та оператор БПЛА, який брав участь в боях на Харківщині та Донбасі;

Юрій Іваськевич, оперний співак та боєць ТРО, який в боях на Запорізькому фронті втратив ногу;

Ольга Рукавішнікова, скрипалька, диригентка, розвідниця, в боях отримала п'ять поранень, а в травні 2023 року в одному з боїв втратила око. Після реабілітації вона приєдналася до Культурних сил та виступає на фронті для бійців;

Валерій Широков, навідник мінометного розрахунку в ТРО із бойовим досвідом та пресаташе Культурних сил;

Артем Познанський, солдат 59-ї ОШБР та оператор Культурних сил.

Делегація українських військових з Культурних сил залучена до низки подій на Каннському фестивалі. Це є важливим актом культурної дипломатії на тлі адвокації інтересів України та залучення до підтримки України впливових людей з усього світу.

Каннський фестиваль – особливо важливий для нас платформа, адже він від початку був не ярмарком зірок чи кіноринком. Він був задуманий як акт спротиву тоталітаризму, голос незалежних митців, яких намагалися змусити мовчати. Саме тому Канни – не просто один з майданчиків для привернення уваги до України – це місце, де живе дух Європи, що обрала свободу.

Про Культурні сили

Культурні сили – платформа співпраці військових, митців, громадських діячів, бізнесу та міжнародних партнерів для вирішення актуальних викликів за допомогою культури. Платформа розвиває воїнську культуру, посилює морально-психологічну підтримку військових і родин загиблих, впроваджує культурну дипломатію та чинить інформаційний спротив через інструменти культури. До платформи входять проєкти: "Культурний десант", "Книга на фронт", "Фронтова студія", "Оркестр 59" та інші.