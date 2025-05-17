Им аплодировали семь минут. Культурные силы с Боно покорили красную дорожку Каннского фестиваля

Всемирно известный вокалист группы "U2 Боно" поблагодарил ВСУ

"Вы защищаете нашу свободу" – всемирно известный вокалист группы "U2 Боно" поблагодарил ВСУ за защиту Европы и прошелся по красной дорожке Каннского кинофестиваля в сопровождении военнослужащих Культурных сил.

Такого Каннский фестиваль еще не видел. Вечер 16 мая в Каннах был особенным: зал устроил семиминутные овации вокалисту группы "U2 Боно" после премьеры биографического документального фильма "Истории примирения" (Stories of Surrender). Сам Боно (Пол Дэвид Хьюсон) использовал этот момент своего триумфа для того, чтобы обратить внимание Европы на Украину и ВСУ.

"Я хочу поблагодарить вас, потому что вы защищаете нашу свободу. Спасибо! Спасибо! Слава Украине! ", — сказал Боно. Он отметил необходимость поддержать Украину, заявив, что она освобождает Европу от фашизма.

На красной дорожке в Каннах Боно появился вместе с Шоном Пенном, Николаем Сергой и резидентами Культурных сил.

В команде Культурных сил на Каннском фестивале, кроме руководителя Культурных сил капитана ВСУ Николая Серги, приняли участие:

Тарас Столяр, бандурист Культурных сил и оператор БПЛА, участвовавший в боях в Харьковской и Донбассе;

Юрий Иваскевич, оперный певец и боец ТРО, в боях на Запорожском фронте потерял ногу;

Ольга Рукавишникова, скрипачка, дирижер, разведчица, в боях получила пять ранений, а в мае 2023 года в одном из боев потеряла глаз. После реабилитации она присоединилась к культурным силам и выступает на фронте для бойцов;

Валерий Широков, наводчик минометного расчета в ТРО с боевым опытом и пресс-атше Культурных сил;

Артем Познанский, солдат 59 ОШБР и оператор Культурных сил.

Делегация украинских военных из Культурных сил приобщена к ряду событий на Каннском фестивале. Это важный акт культурной дипломатии на фоне адвокации интересов Украины и привлечения к поддержке Украины влиятельных людей со всего мира.

Каннский фестиваль – особенно важная для нас платформа, ведь он изначально был не ярмаркой звезд или кинорынком. Он был задуман как акт сопротивления тоталитаризму, голос независимых художников, пытавшихся заставить молчать. Именно поэтому Канны – не просто одна из площадок для привлечения внимания к Украине – это место, где живет дух избравшей свободу Европы.

О Культурных силах

Культурные силы – платформа сотрудничества военных, художников, общественных деятелей, бизнеса и международных партнеров для решения актуальных вызовов с помощью культуры. Платформа развивает воинскую культуру, усиливает морально-психологическую поддержку военных и семей погибших, внедряет культурную дипломатию и оказывает информационное сопротивление через инструменты культуры. В платформу входят проекты: "Культурный десант", "Книга на фронт", "Фронтовая студия", "Оркестр 59" и другие.