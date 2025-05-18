Підсумки переговорів, зустріч Путіна та Трампа й санкції проти РФ: головне зі свіжого інтерв’ю Рубіо

Вашингтон підтримає мирні переговори між Україною та Росією, якщо ті будуть серйозними та результативними

Державний секретар США Марко Рубіо розповів про перспективи мирних переговорів України та Росії в Туреччині, готовність Ватикану стати майданчиком для діалогу, санкції проти Росії та можливу зустріч російського президента Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа.

Низку заяв він зробив в інтерв’ю CBS News. "Телеграф" зібрав головні висловлювання держсекретаря щодо війни, переговорів, санкцій та загалом про Україну.

Переговори України та Росії

Рубіо розмовляв із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим про результати переговорів і заявив, що вони не були марною тратою часу. Наприклад, він навів обмін 1000 полоненими й назвав це "позитивним" результатом з гуманітарної точки зору.

"Він (Лавров, — Ред.) пояснив мені, що вони збираються заздалегідь підготувати документ, в якому будуть викладені їхні вимоги до припинення вогню, що потім призведе до більш широких переговорів. Тому очевидно, що українська сторона працюватиме над своєю власною пропозицією, і, сподіваюся, вона скоро з'явиться. І якщо це станеться, і пропозиція, яка надійде від російської сторони та української сторони, буде серйозною та життєздатною, то це буде реальний прогрес, і ми можемо відштовхуватися від цього.

Тож нам доведеться почекати та подивитися. Але він хотів, щоб я знав, і він повідомив у нашому дзвінку, що вони… їхня сторона працюватиме над серією ідей та вимог, які вони матимуть, щоб рухатися вперед із припиненням вогню та подальшими переговорами", — сказав Рубіо.

Водночас він сказав, що США не хочуть бути нескінченно залучені до процесу війни:

"У світі відбувається багато інших речей, на які нам також потрібно звернути увагу. Тому ми не хочемо бути залученими до цього процесу нескінченних переговорів, має бути якийсь прогрес, якийсь рух уперед. І якщо наприкінці цього, у найближчі кілька днів, ми отримаємо документ, підготовлений обома сторонами, і він покаже, що обидві сторони йдуть на поступки та реалістичні та раціональні у своєму підході, то я думаю, що ми можемо бути задоволені продовженням взаємодії. Якщо, з іншого боку, те, що ми бачимо, не дуже продуктивне, можливо, ми матимемо іншу оцінку".

Санкції проти Росії

Держсекретар відповів співрозмовнику, що Вашингтон давав Москві час для прогресу в мирних переговорах, проте терпіння вже закінчується, а рішення про санкції — на підході. Він наголосив, що до цього адміністрація президента США просила Сенат дати трохи часу, щоб подивитися, чи буде досягнуто результату у мирних переговорах.

При цьому Рубіо підкреслив, що протягом шести-семи тижнів, Білий дім "досить чітко дає російській стороні зрозуміти, що ця ініціатива щодо введення санкцій просувається".

"Ми повідомляли росіянам, що цей процес (введення санкцій. — ред.) вже запущено. Ми очікували, що коли все буде завершено, законопроєкт матиме майже 80 співавторів у Сенаті, і, гадаю, приблизно аналогічний рівень підтримки в Палаті представників. Ми пояснювали, що це ініціатива, яку ми не можемо зупинити й не контролюємо", — сказав Рубіо.

Ватикан як майданчик для мирних переговорів

За словами Рубіо, Ватикан готовий прийняти переговори між Україною та Росією, включаючи пряму зустріч президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

"Це справді щедра пропозиція, яку можуть прийняти. Це місце, де всі сторони можуть почуватися комфортно. Тому, сподіваюся, ми досягнемо тієї стадії, коли переговори відбуватимуться регулярно, і Ватикан зможе бути одним із варіантів", — каже держсекретар.

Трамп хоче зустрітися з Путіним

Президент США Дональд Трамп хоче якнайшвидше зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним.

"Зрештою, єдине, що може розв’язати цей глухий кут — це пряма розмова між Трампом і Путіним. Він уже відкрито висловив бажання і впевненість, що це має статися. І сподіваємося, це скоро вирішиться", — заявив Рубіо.

Держсекретар додав, що, на його думку, росіяни також готові до діалогу. Тепер потрібно вирішити, де пройде зустріч.

"Я не знаю. Ми точно зробили пропозицію. Президент вже публічно виступив із цією пропозицією. Організація такої зустрічі вимагає певної роботи. Тому не можу сказати, що це вже планується щодо місця та дати. Але президент хоче це зробити. Він хоче це зробити якнайшвидше. Думаю, російська сторона також висловила готовність. Тепер питання у тому, щоб усіх зібрати та вирішити де, коли і про що буде зустріч", — наголосив американський дипломат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Дональд Трамп дозволив Росії ухилитися від ультиматуму західних країн. Вона повинна була погодитися на припинення вогню або отримати жорсткі санкції.