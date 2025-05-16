Абсурдні вимоги Росії і не тільки: чим закінчились переговори у Стамбулі

Зустріч тривала менше двох годин

У Стамбулі завершився перший раунд переговорів делегацій України та Росії, зустріч тривала менше двох годин. Однак її вже називають "ніякою" та "безрезультативною".

Ба більше, за словами нардепа Олексія Гончаренка, перемовини велись російською мовою, адже перекладача не було. Окремої уваги заслуговує те, що Кремль наполіг на виведенні військ ЗСУ з чотирьох областей України.

"Росія вимагала виведення українських військ з усіх областей, які вони додали в свою конституцію. Від 30-ти денного перемирʼя відмовились", — йдеться у повідомленні.

Переговори тривали менше двох годин і за цей час Росія висунула свої вже усім відомі вимоги щодо визнання Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей російськими.

"Росіяни йобн**ись і почали говорити про Сумську область. Вони вимагають створення зони безпеки і погрожували анексією області", — пише Гончаренко.

Схожу думку про перемовини наводить і депутат Ярослав Железняк. За його словами, ця зустріч була не результативною.

"Результатом перемовин у Стамбулі стало ….нічого. Ось той рідкісний випадок, коли наші все зробили правильно. Як то любить говорити Трамп: "грали ідеально тими картами, які нам роздали". А ось партнери все про****и", — пише він.

Железняк зазначає, що наразі головна проблема цих переговорів у Стамбулі, що нічого не відбудеться після них. Навіть попри "пекельні санкції", якими погрожували Москві.

Раніше "Телеграф" розповідав, що стало відомо, чим займалися Володимир Путін, очільник РФ, та Володимир Зеленський, президент України, під час перемовин в Стамбулі.