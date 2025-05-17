Путін знову перший? Трамп анонсував важливі телефонні дзвінки після переговорів у Стамбулі

Говоритимуть не тільки про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 19 травня, планує зателефонували очільнику РФ Володимиру Путіну. А після цього поговорить з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Трамп повідомив у своїй мережі Truth Social. За його словами, перший дзвінок заплановано на 10 ранку.

"У понеділок о 10:00 ранку я спілкуватимуся телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним. Потім я спілкуватимуся з президентом України Зеленським", — йдеться у повідомленні.

Він наголосив, що з Путіним підійматиме питання зупинки "кровопролиття, яке в середньому вбиває понад 5000 російських та українських солдатів на тиждень", та торгівлі. Стосовно другої теми Трамп не уточнює, говоритимуть про санкції та їх посилення чи про налагодження партнерських відносин Москви і Вашингтона.

Після дзвінка Зеленському планується спільна розмова з різними членами НАТО. Щодо телефонного дзвінка у Київ Трамп не уточнив питання, які обговорюватимуть. Але є припущення, що така потреба у розмові з двома лідерами викликана результатами переговорів у Стамбулі.

"Сподіваюся, що це буде продуктивний день, буде укладено припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, війна, якої ніколи не повинно було бути. Хай Бог благословить нас усіх!" — резюмував президент США.

Нагадаємо, що це вже не вперше, коли Трамп спочатку телефонує Путіну, а потім Зеленському. Такий розклад під час розмови був і 18 березня 2025 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зустріч Трампа та Путіна може закінчитися катастрофою для України.