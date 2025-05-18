Итоги переговоров, встреча Путина и Трампа и санкции против РФ: главное из свежего интервью Рубио

Вашингтон поддержит мирные переговоры между Украиной и Россией, если те будут серьезными и результативными

Государственный секретарь США Марко Рубио рассказал о перспективах мирных переговоров Украины и России в Турции, готовность Ватикана стать площадкой для диалога, санкциях против России и возможной встрече российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Ряд заявлений он сделал в интервью CBS News. "Телеграф" собрал главные высказывания госсекретаря насчет войны, переговоров, санкций и в целом об Украине.

Переговоры Украины и России

Рубио разговаривал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о результатах переговоров и заявил, что они не были пустой тратой времени. В пример он привел обмен 1000 пленными и назвал это "позитивным" результатом с гуманитарной точки зрения.

"Он (Лавров, — Ред.) объяснил мне, что они собираются заранее подготовить документ, в котором будут изложены их требования к прекращению огня, что затем приведет к более широким переговорам. Поэтому очевидно, что украинская сторона будет работать над своим собственным предложением, и, надеюсь, оно скоро появится. И если это произойдет, и предложение, которое поступит от российской стороны и украинской стороны, будет серьезным и жизнеспособным, то это будет реальный прогресс, и мы можем отталкиваться от этого.

Так что нам придется подождать и посмотреть. Но он хотел, чтобы я знал, и он сообщил в нашем звонке, что они… их сторона будет работать над серией идей и требований, которые они будут иметь, чтобы двигаться вперед с прекращением огня и дальнейшими переговорами", — сказал Рубио.

В то же время он сказал, что США не хотят быть бесконечно вовлечены в процесс войны:

"В мире происходит много других вещей, на которые нам также нужно обратить внимание. Поэтому мы не хотим быть вовлеченными в этот процесс бесконечных переговоров, должен быть какой-то прогресс, какое-то движение вперед. И если в конце этого, в ближайшие несколько дней, мы получим документ, подготовленный обеими сторонами, и он покажет, что обе стороны идут на уступки и реалистичны и рациональны в своем подходе, то я думаю, что мы можем быть довольны продолжением взаимодействия. Если, с другой стороны, то, что мы видим, не очень продуктивно, возможно, у нас будет другая оценка".

Санкции против России

Госсекретарь ответил собеседнику, что Вашингтон давал Москве время для прогресса в мирных переговорах, однако терпение уже на исходе, а решение о санкциях — на подходе. Он подчеркнул, что до этого администрация президента США просила Сенат дать немного времени, чтобы посмотреть, будет ли достигнут результат в мирных переговорах.

При этом Рубио подчеркнул, что на протяжении шести-семи недель, Белый дом "довольно четко дает российской стороне понять, что эта инициатива о введение санкций продвигается.

"Мы сообщали россиянам, что этот процесс (введение санкций. — ред.) уже запущен. Мы ожидали, что когда все будет завершено, законопроект будет иметь почти 80 соавторов в Сенате, и, думаю, примерно аналогичный уровень поддержки в Палате представителей. Мы объясняли, что это инициатива, которую мы не можем остановить и не контролируем", — сказал Рубио.

Ватикан как площадка для мирных переговоров

По словам Рубио, Ватикан готов принять переговоры между Украиной и Россией, включая прямую встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Это действительно щедрое предложение, которое могут принять. Это место, где все стороны могут чувствовать себя комфортно. Поэтому, надеюсь, мы достигнем той стадии, когда переговоры будут проходить регулярно, и Ватикан сможет быть одним из вариантов", — говорит госсекретарь.

Трамп хочет встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным.

"В конце концов, единственное, что может развязать этот тупик — это прямой разговор между Трампом и Путиным. Он уже открыто выразил желание и уверенность, что это должно произойти. И надеемся, это скоро решится", — заявил Рубио.

Госсекретарь добавил, что по его мнению, россияне тоже готовы к диалогу. Теперь необходимо решить, где пройдет встреча.

"Я не знаю. Мы точно сделали предложение. Президент уже публично выступил с этим предложением. Организация такой встречи требует определенной работы. Поэтому не могу сказать, что это уже планируется относительно места и даты. Но президент хочет это сделать. Он хочет это сделать как можно быстрее. Думаю, российская сторона тоже выразила готовность. Теперь вопрос в том, чтобы всех собрать и решить где, когда и о чем будет встреча", — подчеркнул американский дипломат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дональд Трамп позволил России увернуться от ультиматума западных стран. Она должна была согласиться на прекращение огня или получить жесткие санкции. Однако теперь их не введут до тех пор, пока Трамп не поговорит с Путиным.