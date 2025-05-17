Ні санкцій, ні припинення вогню: як Трамп врятував Росію, розповів The Guardian

Гучні обіцянки про санкції залишилися лише обіцянками

Поточний тиждень розпочався з гучних обіцянок про вжиття рішучих заходів проти Росії, якщо не буде досягнуто припинення вогню. Однак закінчується він на моменті, коли немає ні рішучих заходів, ні припинення вогню. І все це не в останню чергу завдяки президентові США Дональду Трампу.

Про це йдеться у матеріалі The Guardian. 10 травня до Києва прибула делегація лідерів Великої Британії, Німеччини, Польщі та Франції, яка за підсумком зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським зробила низку гучних заяв.

"Якщо він (Володимир Путін, — ред.) відвернеться від світу, ми відповімо, працюючи з президентом Трампом, з усіма нашими партнерами, ми посилимо санкції та збільшимо нашу військову допомогу для оборони України", — сказав тоді прем’єр Британії Кір Стармер.

Однак Путін у відповідь відкинув ідею припинення вогню і запропонував натомість провести раунд переговорів у Стамбулі. На цю перспективу найбурхливіше відреагував американський президент, який сказав, що після цього буде зрозуміло "чи можлива угода" і пообіцяв "діяти відповідно", якщо прогресу не буде. Він же був тим, хто найголосніше наполягав на проведенні цих переговорів.

Джерело видання в українських силах безпеки відзначило, що подальший крок Зеленського був "театральною виставою для одного глядача" — Трампа. Те, що Путін не приїде до Туреччини, було зрозуміло з самого початку, і якогось дива не сталося. Мало того, переговори між російською та українською делегаціями пройшли лише у п’ятницю, а не у четвер, як очікувалося раніше, і єдиним позитивним моментом там стало обговорення обміну полоненими 1000 на 1000.

У США, схоже, теж не чекали якогось результату, оскільки Трамп заявив, що нічого не зміниться, поки він не проведе особисту зустріч із Путіним. Держсекретар США Марко Рубіо взагалі назвав переговори "тупиковими" і "безглуздими". Однак тепер Росія отримала чергову відстрочку, оскільки жодних рішучих заходів проти неї Захід не приймав, хоча й припинення вогню не сталося.

"Проблема для Зеленського — і для Європи в цілому — полягає в тому, що всі ретельно вивірені покерні ходи не мають жодного значення, якщо з’ясовується, що Трамп навіть не спроможний стежити за грою, а натомість грає у свою власну гру за своїми власними правилами", — йдеться в матеріалі.

Як повідомлялося раніше, Трамп після переговорів у Стамбулі відмовився назвати Путіна перешкодою до досягнення миру і розкритикував президента України Володимира Зеленського. На його думку, танки Росії були б у Києві за 5 годин, якби не загрузли у бруді, а без його особистого втручання мирної угоди не буде досягнуто.