Зустріч Трампа та Путіна може закінчитися катастрофою для України — The Telegraph

Заяви американського президента вплинули на результати стамбульських переговорів.

Перед проведенням раунду безуспішних переговорів у Стамбулі президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни Росії проти України не наблизиться до його особистої зустрічі з Володимиром Путіним. Однак схоже, що Путін тільки на це й чекає.

Про це йдеться у матеріалі The Telegraph. Зазначається, що для Кремля така зустріч означає визнання статусу наддержави і дозволила б провести аналогії з самітами США та СРСР за часів "Холодної війни".

Однак для України така зустріч була б дуже невигідною, оскільки в цьому випадку Путін зміг би отримати всю увагу Трампа і не було б нікого, хто міг би відстояти інтереси Києва. У матеріалі зазначено, що сприйнятливий Трамп міг би погодитися на якусь "підставу", яку потім повідомлять Україна як факт.

"Ми з ним зустрінемося, і я думаю, ми вирішимо це питання, а може й ні. Принаймні ми знатимемо", — сказав американський президент.

У Москві цю заяву сприйняли з радістю, оскільки це не лише є демонстрацією поблажливості з боку нинішньої адміністрації США, а й приниженням для європейських лідерів, які сподівалися, що Вашингтон виконає свою обіцянку і запровадить "жорсткі санкції". Наразі є розуміння, що санкції не запровадять. Принаймні до зустрічі Трампа та Путіна. При цьому в Кремлі ясно дали зрозуміти, що з організацією зустрічі не поспішають.

Видання зазначає, що сама пропозиція американського президента в один момент перетворила "історичну зустріч" у Стамбулі на другорядну подію, яка спочатку не мала сенсу. Це підтвердив і держсекретар Марко Рубіо, який перед зустріччю сказав, що не очікує від неї чогось продуктивного. Зрештою російська делегація позбавилася будь-якого тиску і продовжила повторювати свої стандартні вимоги.

Як повідомлялося раніше, Трамп після переговорів у Стамбулі відмовився назвати Путіна перешкодою до досягнення миру і розкритикував президента України Володимира Зеленського. На його думку, танки Росії були б у Києві за 5 годин, якби не загрузли у бруді, а без його особистого втручання мирної угоди не буде досягнуто.