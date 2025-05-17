Блогер та бізнесмен Роман Шрайк про переговори України та Росії у Стамбулі

Як я бачу, досі існують єдиноріжки, які думали, що вчорашні переговори можуть принести мир. Штош, давайте ще раз.

Щоб переговори про мир були успішними, обидві сторони мають хотіти домовитись.

Не можна домовитись, якщо хоча б одна із сторін домовлятися категорично не має наміру. Це не п'яні терки, коли можна когось на щось уболтати за допомогою натиску та чарівної дії алкоголю.

Путін домовлятися поки що не збирається. 2022-го не збирався і зараз теж немає.

Йому не спішно — армія повзе, економіка ворушиться, фінанси поки що є. Тому він вважає, що його переговорна позиція найближчими місяцями посилюватиметься. То навіщо домовлятися зараз, якщо пізніше умови будуть кращими?

Я вже неодноразово викладав свою теорію, що ближче до кінця року його настрій може змінитися. Але ж це ще дожити треба

А поки що основи для успішних переговорів немає. Підхід "сідайте за стіл і пиз**ть кожен про щось своє" спрацювати не може.

Зараз потрібно посилювати тиск на санкцію на Росію, щоб прибрати причину путінського оптимізму і наблизити момент, коли Путін вирішить, що пік його "успіхів" близький і настав час розмовляти серйозно.

Але до посилення тиску готові лише європейські країни. А Трамп керується своїм потягом до автократів, і жодними дипломатичними маневрами його потяг подолати не виходить.

Ось у такій еб**іні ми й зависли.

Але годинник цокає, стан російської економіки та фінансів погіршується, бронетехніка на фронті вже стала рідкістю. Рано чи пізно Путін вирішить, що час "П" настав. Просто це не зараз.

Джерело: пост Шрайка у Telegram.