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Не тільки Урсула. З ким поруч сидів Зеленський на інтронізації Папи Римського (фото)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Хто був присутній на інтронізації Папи Римського Новина оновлена 18 травня 2025, 12:52
Хто був присутній на інтронізації Папи Римського. Фото Getty Images

Серед почесних гостей – президент України Володимир Зеленський із дружиною, а також представники світових еліт та королівських династій

На церемонію інтронізації Папи Римського Лева XIV у Ватикані 18 травня приїхала велика кількість світових лідерів та членів королівської родини. У тому числі на заході був президент України Володимир Зеленський.

Відповідні фотографії з гостями церемонії було опубліковано у мережі. На кадрах можна помітити, що український лідер Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська сидять поряд із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Крім того, президент та перша леді сидять в оточенні низки відомих осіб: великої герцогині Марії Терези, Великого герцога Анрі Люксембурзького, принцеси Софії Ліхтенштейнської Бельгійської, Алоїза, наслідного принца Ліхтенштейна, королеви Іспанії Летиції.

Що відомо про новий понтифік

69-річного кардинала Роберта Прево, який народився в Чикаго, було обрано наступником покійного Папи Франциска на початку цього місяця після конклаву, який тривав менш як 26 годин.

Кардинал Прево народився 14 вересня 1955 року в Чикаго (США). З 2001 по 2013 рік він очолював Августинський орден, а у 2014 році був призначений титулярним єпископом Суфара й апостольським адміністратором єпархії Чиклайо в Перу. Єпископом цієї єпархії став у вересні 2015 року. Пізніше також виконував обов’язки адміністратора у Кальяо. У січні 2023 року Папа Франциск призначив його префектом Дикастерії у справах єпископів, а у вересні 2023 — кардиналом-дияконом з титулом церкви Санта-Моніка.

Прево активно працював у структурах Святого Престолу: входив до складу Конгрегації у справах духовенства та Конгрегації у справах єпископів. У Перу він був членом постійної ради єпископату, очолював комісію з питань освіти та культури, а також співпрацював із Карітасом Перу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що куди Папа Римський Лев XIV може здійснити першу поїздку.

Теги:
#Ватикан #Папа Римський #Володимир Зеленський #Інтронізація #Олена Зеленська