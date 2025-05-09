Був симпатичним юним хлопцем із темною шевелюрою

Кардинал Роберт Прево 8 травня 2025 року був обраний першим понтифіком, який народився в США, і буде відомий як Папа Лев XIV. Про нього багато загальної інформації, проте далеко не всі знають, з якої він сім’ї та яким був у молодості.

69-річний уродженець Чикаго вступив на посаду 267-го Папи Римського на балконі собору Святого Петра в четвер увечері, звернувшись до тисяч католиків зі словами: "Мир вам усім". "Телеграф" розповідає, ким був Лев XIV до свого папства.

Справжній Роберт Френсіс Прево

Народився 14 вересня 1955 року в передмісті Чикаго, штат Іллінойс, США. Батьками Роберта були Луїс Маріус Прево та Мілдред Мартінес.

Роберт Прево у другому класі у 1962 році. Фото: nypost.com

Батько понтифіка був уродженцем Чикаго іспанського походження. Він – ветеран ВМС часів Другої світової, мав звання лейтенанта, після війни працював педагогом у державній школі, пише New York Post. Мама понтифіка була бібліотекарем та побожною католичкою. Новий Папа Римський виріс разом із двома братами — Луїсом Мартіном та Джоном Джозефом.

Прево був вихований так, щоб вільно говорити різними мовами з раннього віку: він володіє англійською, іспанською, італійською, французькою та португальською мовами, а також може читати латиною та німецькою мовою.

Роберт ніколи не був одружений — він прийняв обітницю безшлюбності при вступі до Ордену Святого Августина у 1977 році, у віці 22 років. До цього здобув ступінь математики в Університеті Вілланова — католицькій школі за межами Філадельфії.

Прево у своєму випускному альбомі коледжу за 1977 рік у Вілланові. Фото: nypost.com

Папа Римський Лев XIV у молодості. Фото: Midwest Augustinian

У 30 років (1985 рік) Прево переїхав до Перу, де служив місцевим пастором і вчителем в Трухільо. Через 10 років повернувся до Америки, де його обрали головою Августинської провінції Чикаго.

Прево вітає Папу Івана Павла ІІ. Фото: Midwest Augustinian

Роберт у коледжі Вілланова у 2000 році. Фото: Villanova College

У 2013 році Папа Франциск призначив Прево єпископом єпархії Чиклайо — найбіднішого анклаву Перу. У 2015 році став громадянином Перу. 2023 року Франциск призначив Прево кардиналом, а потім закликав його до Ватикану очолити Єпископську єпархію — впливову посаду, яка контролює перевірку, відбір та призначення єпископів у всьому світі.

Прево сидить навпроти Папи Франциска за столом у Ватикані. Фото: VATICAN MEDIA

Нагадаємо, що перед обранням нового Папи у Ватикані в мережі поширилися меми серед українців. Сміялися не лише над "білим димом".