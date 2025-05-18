Не только Урсула. С кем рядом сидел Зеленский на интронизации Папы Римского (фото)

Среди почётных гостей — президент Украины Владимир Зеленский с супругой, а также представители мировых элит и королевских династий

На церемонию интронизации Папы Римского Льва XIV в Ватикане 18 мая приехало большое количество мировых лидеров, а также членов королевской семьи. В том числе, на мероприятии был президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующие фотографии с гостями церемонии были опубликованы в сети. На кадрах можно заметить, что украинский лидер Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская сидят рядом с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Кроме того, президент и первая леди сидят в окружении ряда известных лиц: великой герцогини Марии Терезы, Великого герцога Анри Люксембургского, принцессы Софии Лихтенштейнской Бельгийской, Алоиза, наследного принца Лихтенштейна, королевы Испании Летиции.

С момента перепалки в Белом доме Зеленский впервые встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Зеленский и Джей ди Вэнс. Фото: Getty Images

Что известно о новом понтифике

69-летний кардинал Роберт Прево, родившийся в Чикаго, был избран преемником покойного Папы Франциска в начале этого месяца после конклава, который длился менее 26 часов.

Кардинал Прево родился 14 сентября 1955 года в Чикаго (США). С 2001 по 2013 он возглавлял Августинский орден, а в 2014 был назначен титулярным епископом Суфара и апостольским администратором епархии Чиклайо в Перу. Епископом этой епархии стал в сентябре 2015 года. Позже также исполнял обязанности администратора в Кальяо. В январе 2023 года Папа Франциск назначил его префектом Дикастерии по делам епископов, а в сентябре 2023 — кардиналом-дьяконом с титулом церкви Санта-Моника.

Прево активно работал в структурах Святого Престола: входил в состав Конгрегации по делам духовенства и Конгрегации по делам епископов. В Перу он был членом постоянного совета епископата, возглавлял комиссию по вопросам образования и культуры, а также сотрудничал с Каритасом Перу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что куда Папа Римский Лев XIV может совершить первую поездку.