Все залежить від командира. Активістка пояснила, чи є ЛГБТ-батальйони в ЗСУ

На осіб нетрадиційної орієнтації падає подвійне навантаження, каже Оолена Шевченко

У Збройних силах України служить чимало ЛГБТ-людей, які захищають Батьківщину від повномасштабного російського вторгнення. При цьому вони стикаються з певними формами дискримінації — психологічної та фізичної. Однак все не так критично, як може здаватися на перший погляд.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла відома ЛГБТ-активістка, правозахисниця, голова організації "Інстайт", жінка року за версією журналу "TIME" Олена Шевченко. При цьому вона розвіяла міф російської пропаганди про ЛГБТ-батальйони в українській армії.

Більше читайте у публікації: "Думаєте, серед депутатів немає геїв? — ЛГБТ-активістка про гомофобію в ЗСУ, мобілізацію жінок і традиційні цінності".

— Дійсно, [в ЗСУ] є і геї, лесбійки, трансгендерні люди. Дуже багато зі спільноти і з різних регіонів України. І, знаєте, є таке уявлення, що нібито є якийсь ЛГБТ-батальйон. Його нема. Всі розпорошені по різних частинах, — каже активістка.

За її словами, проблеми можуть бути дуже різні.

— Якщо ми кажемо про жінок-лесбійок, то тут ми маємо подвійне навантаження. Вони стикаються з тим, з чим стикаються всі жінки: сексуальні домагання, намагання не пускати на "нуль" жінок, нібито піклуватись, не давати посад. І, звичайно, базові потреби, які досі не закриті: форма для жінок, засоби гігієни і так далі, — каже правозахисниця.

На її думку, проблема геїв і трансгендерних людей у ЗСУ — це переважно ставлення до них.

— Дуже багато залежить від того, хто є командиром. Якщо командир розуміється на тому, що не має значення, якої сексуальної орієнтації людина, що служить, тоді питань нема. І дуже багато гетеросексуальних побратимів, маючи сім'ю, жінок, дітей, підтримують ЛГБТ-спільноту. Звичайно, гомофобія нікуди не зникла, але вона не настільки жахлива і розповсюджена, як це було раніше. І саме через те, що дуже багато людей вже мають спільних знайомих з ЛГБТ-спільноти, — підсумувала Олена Шевченко.

Нагадаємо, раніше вона пояснила "Телерафу", чому Верховна Рада блокує закон 9103 про партнерство, який потрібен ЛГБТ-спільноті.