Всё зависит от командира. Активистка объяснила, есть ли ЛГБТ-батальоны в ВСУ

На лиц нетрадиционной ориентации падает двойная нагрузка, говорит Елена Шевченко

В Вооруженных силах Украины служит немало ЛГБТ-людей, защищающих Родину от полномасштабного российского вторжения. При этом они сталкиваются с определенными формами дискриминации – психологической и физической. Однако все не так критично, как может показаться на первый взгляд.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала известная ЛГБТ-активистка, правозащитница, глава организации "Инстайт", женщина года по версии журнала "TIME" Елена Шевченко. При этом она развеяла миф российской пропаганды об ЛГБТ-батальонах в украинской армии.

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— Действительно, [в ВСУ] есть и геи, лесбиянки, трансгендерные люди. Очень много из сообщества и из разных регионов Украины. И, знаете, есть такое представление, что якобы имеется некий ЛГБТ-батальон. Его нет. Все рассеяны по разным частям, — говорит активистка.

По ее словам, проблемы могут быть очень разными.

— Если мы говорим о женщинах-лесбиянках, то тут мы имеем двойную нагрузку.

По ее мнению, проблема геев и трансгендерных людей в ВСУ – это преимущественно отношение к ним.

— Очень многое зависит от того, кто является командиром. Если командир понимает, что не имеет значения, какой сексуальной ориентации служащий человек, тогда вопросов нет. И очень многие гетеросексуальные побратимы, имея семью, женщин, детей, поддерживают ЛГБТ-сообщество. Конечно, гомофобия никуда не исчезла, но она не столь ужасна и распространена, как это было раньше. И именно потому, что очень многие уже имеют общих знакомых из ЛГБТ-сообщества, — подытожила Елена Шевченко.

Напомним, ранее она объяснила "Телерафу", почему Верховная Рада блокирует закон 9103 о партнерстве, который нужен ЛГБТ-сообществу.