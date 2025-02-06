Відмовилися друкувати прапори: у Києві стався скандал ЛГБТ-військових із друкарнею

На підтвердження військові показали скрини листування

Громадська організація "Українські ЛГБТ+ військові та ветерани за рівні права" повідомила, що київська друкарня "Домінанта Текстиль" відмовилася приймати у військових замовлення. Там це обґрунтували змістом елементів символіки ЛГБТ.

Ця інформація була опублікована на сторінці ГО у Facebook. Зазначається, що військові хотіли оформити замовлення на друк прапорів, але отримали відмову.

"На жаль, політика компанії забороняє виготовлення ЛГБТ продукції. Уточнив у керівництва, щоб зробили виняток для військових, але мені відмовили", — йдеться у листуванні зі співробітником друкарні.

У компанії також послалися своє так зване правило не приймати замовлення від клієнтів, що належать до ЛГБТ.

На підтвердження організація надала скріншоти того самого листування.

"Відмова друкарні символічна: вона показує, як глибоко вкорінені механізми дискредитації можуть діяти навіть тоді, коли люди віддають життя за свободу країни", — зазначили в ГО.

Також військові наголосили, що для них прапор – це не просто символ. Це маніфест видимості тих, хто щоденно ризикує своє життя для захисту України. Це знак присутності тих, кого так довго намагалися зробити невидимими у суспільстві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києво-Могилянській бізнес-школі скасували лекцію через позицію лектора з ЛГБТ.