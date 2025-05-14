Викладач із Карпенка-Карого, якого звинувачували у домаганнях, залишився без важливої посади

Скандал навколо нього розгорівся у січні

Андрій Білоус, якому загрожує термін через домагання, залишив посаду директора – художнього керівника Київського академічного Молодого театру. Він подав заяву на звільнення за угодою сторін.

Про це повідомляє Департамент культури КМДА. Департамент вже підписав указ про звільнення Білоуса. Зазначається, що кадрові рішення щодо тимчасового виконання обов'язків керівника театру ухвалюватимуть згідно зі встановленим порядком.

"Департамент культури неодноразово заявляв про принципову позицію щодо неприпустимості будь-яких проявів харасменту, дискримінації та вчинення образливих чи принизливих дій у комунальних закладах культури", — йдеться у повідомленні.

Скандал навколо Андрія Білоуса — що відомо

Наприкінці січня одна зі студенток Університету імені Карпенка-Карого Софія Сапожнік спочатку анонімно звинуватила Білоуса в домаганнях. За її словами, викладач надсилав їй інтимні фото інших студенток і просив надсилати подібні, "мотивуючи це тим, що це вже всі зробили". Після її зізнання схожими історіями почали ділитися й інші студенти режисера. Білоус ці звинувачення відкидав.

Університет ім. Карпенка-Карого звернувся із заявою до поліції, щоб правоохоронці "перевірили розповсюджену інформацію та надали їй правову оцінку". 27 січня стало відомо, що Білоуса відсторонили від роботи в університеті.

Проти Білоуса почали розслідування за статтею про сексуальне насильство. Його відсторонили від посади в університеті, проте невдовзі поновили на посаді. Білоус заявляв, що у Департаменту культури КМДА немає правових підстав для його відсторонення або звільнення.

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці квітня Білоус отримав вчене звання доцента кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Таке рішення ухвалила Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2025 року.