Переписывают российские научные роботы и горя не знают? Что известно о скандале с Харьковским университетом

Случаи плагиата, вероятно, распространены в этом научном заведении

Харьковский национальный педагогический университет имени Григория Сковороды (ХНПУ) стал центром скандальной ситуации с плагиатом научных работ, в частности граждан Китая. Как отмечает бывший доцент Сумского государственного университета Олег Смирнов, в диссертациях якобы откровенный плагиат с российских научных работ.

На что, по словам ученого, университет едва реагирует. Об этом Смирнов написал на своей странице в Facebook.

Бывший доцент отмечает, что уже больше года борется, чтобы ХНПУ рассмотрел его жалобы по академическому плагиату в диссертациях, которые защищали не только украинцы, но и граждане Китая.

"В ноябре-декабре 2023 г. я направил им жалобы на плагиат в диссертациях Цзи Ипина, Чэнь Хуэйхуэй и А. Авраменко.

Согласно пункту 45 "Порядка присуждения степени доктора философии…", учреждение, создававшее спецсовет, должно рассмотреть жалобу в течение трех месяцев со дня поступления в заведение сообщения о плагиате в защищенной диссертации, однако до сих пор этого не было сделано", — отмечает Смирнов.

Он приводит список вопросов, которые добавил в свое обращение к ХНПУ:

1) <… > С момента получения моих жалоб прошло более 14 месяцев, что значительно превышает установленный срок. В этой связи прошу сообщить, планирует ли ХНПУ рассматривать мои жалобы, и если да, то в какие сроки.

2) В течение 2024 года в ХНПУ была проведена защита 31 диссертационной работы, а в 2025 году – 5 диссертаций на соискание доктора философии. В этой связи прошу сообщить, проводил ли ХНПУ проверки этих диссертаций на плагиат перед их защитой.

Ученый также добавляет доказательства того, что тексты были скопированы с российских научных работ.

В частности, по словам Смирнова:

1) диссертации Т. Пахомовой, Цзюй Чжаочунь и Р. Соловьевой, с которых списывал Цзи Ипин, размещены на официальных сайтах российских университетов, а статья Яковлевой – на официальном сайте Киберленинки;

2) диссертация Цзян Вэйцян и 5 других источников (статьи, монография), откуда списывала Чэнь Хуэйхуэй, тоже есть на официальных российских сайтах, только дополнительно электронные копии двух диссертаций и одного автореферата, идентичны экземплярам, были приложены к жалобе;

3) три русских диссертации, с которых списывала О. Авраменко, тоже размещенные на официальных российских сайтах, диссертация А.А. Ковинько размещена на сайте НРАТ, еще 4 работы украинских авторов размещены на официальных украинских сайтах, и только одна электронная копия диссертации, идентичная экземпляру, была предоставлена дополнительно;

4) электронные копии двух диссертаций, идентичных экземплярам, с которых списывала Ван Цзин I, были приложены к жалобе.

"То есть целый ряд диссертаций размещен на официальных сайтах российских университетов, а потому не нуждаются в никаком "заверении бумажных копий"", — отмечает ученый.

Он также пишет, что предварительный анализ показал, что в ХНПУ им. Сковороды гражданами Китая было защищено уже якобы 8 диссертаций с плагиатом. По его словам, о такой практике "диссертационного туризма" свидетельствует публикация под названием "Российская наука проехала в "китайском экспрессе" через Украину в Польшу".

Смирнов отмечает, что в ХНПУ якобы происходит организация так называемого "диссертационного туризма", когда приезжим из других стран предоставляют возможность защитить диссертации, содержащие фрагменты, переписанные из российских диссертаций или статей, причем объем этих переписанных текстов может достигать почти 100%.

Более того, ученый отмечает, что университет якобы игнорирует его обращение уже более установленных законом сроков (3 месяца). В учебном заведении оправдывают свое поведение войной, обстрелами. Но в то же время научная деятельность в ХНПУ продолжается, ведь ученые спокойно защищают новые диссертации — 37 работ за 2024–2025 годы, формально прошедшие проверку на плагиат.

Юридический отдел ХНПУ, который все же ответил Смирнову, направил требование, которое выглядит как бюрократический трюк, ведь они требуют учёного предоставить "заверенные бумажные копии российских диссертаций", с которых вроде бы был списан текст. Но чтобы получить такие копии физически, нужно ехать в Россию, оформлять визу, посещать библиотеки, удостоверять документы и т.д.

"19.05.2025 я получил письмо от ХНПУ имени Г. Сковороды "в лице и.о. начальника юридического отдела Алексея Пелишенко" за № 01/10-390 от 13.05.2025, в котором было указано, что "Председателями Временных экспертных комиссий получено обращение с председателем Временных экспертных комиссий. Авраменко, Ван Цзин I с просьбой предоставить заверенные копии диссертаций, защищенных в российской федерации, которые используются Вами, как источник для сравнения, поскольку согласно нормам действующего законодательства Украины только должным образом заверенные документы могут быть основанием для признания нарушения норм академической добродетели. Учитывая изложенное, просим Вас предоставить в наш адрес заверенные бумажные копии диссертаций, защищенных в российской федерации, которые используются Вами, как источник для сравнения, поскольку согласно нормам действующего законодательства Украины только должным образом заверенные документы могут быть основанием для признания нарушения норм академической добродетели"", — пишет ученый.

В ответ по запросу Смирнова ректор ХНПУ Ю. Бойчук в письме от 31.03.2025 якобы сообщил:

1) что "ссылки на сайты государства-агрессора как доказательство академического плагиата идут в разрез с нормами действующего законодательства Украины, которое запрещает работать с сайтами государства-агрессора". (по словам Смирнова, а самом деле доказательством плагиата является не ссылка на сайты, а сравнительная таблица, которая была добавлена в жалобу, а также добавлены файлы с источниками неправомерного использования текстов из этих источников без надлежащей ссылки на них);

2) что "систематические нарушения "воровства" трудов отечественных ученых и диссертационных исследований со стороны страны-оккупанта РФ не единичны" (по словам Смирнова, это вообще не имеет отношения к моей жалобы, поскольку в ней речь шла не о том, что россияне "воруют" труды украинцев, а о том, что в ХНПУ были захвачены россиян);

3) что Харьков является прифронтовым городом с ежедневными обстрелами, перебоями в снабжении электроэнергией, с остановкой работы во время воздушной тревоги, что все это "препятствует указанным комиссиям полноценно и своевременно выполнять свою работу";

4) что "сроки проверки диссертаций на наличие академического плагиата было продлено", что "на период действия военного положения, а также последующие три месяца после его прекращения или отмены, не учитываются при исчислении сроков, определенных Порядком присуждения степени доктора философии…";

5) что "За период 2024-2025 годов на наличие признаков академического плагиата было проверено 37 диссертаций на соискание ученой степени доктора философии (31 работа за 2024 год, 6 работ за 2025 год). Проверка осуществлялась такими программными средствами как Unicheck, Strike. проверку на уникальность текста диссертаций. Копии справок были предоставлены заведующим выпускным кафедрам, гарантам образовательно-научных программ, председателю и членам разовых специализированных ученых советов (по их требованию).

"Таким образом, очевидно, что образовательное учреждение – ХНПУ им. Г. С. Сковороды – в течение 2024 года и трех месяцев 2025 года проверил на плагиат 37 диссертаций и обеспечил их защиту, найдя для этого все возможности, и этому никак не препятствовали ни прифронтовое размещение города, ни обстрелы и воздушные тревоги, но почему-то якобы не имел возможности проверить мои жалобы на плагиат в трех диссертациях, потому что якобы мешали те же прифронтовое размещение города, обстрелы и воздушные тревоги.

Об этом было сообщено НАЗВАНИЕ, которое своим решением обратилось в ХНПУ с требованием принять в течение месяца решение о наличии плагиата в указанных диссертациях", — пишет Смирнов.

Этот же отдел отмечает, что такое требование якобы предъявляет не университет, а сами соискатели ученой степени. В ответ бывший доцент требует показать ему конкретные нормы закона, требующие именно "заверенных бумажных копий", а не электронных (хотя скопированные источники доступны на официальных сайтах РФ и уже были приложены к жалобам)

"В связи с этим в подтверждение высказанных и.о. начальника юридического отдела А. Пелишенко утверждений прошу отправить на мой электронную почту или на почтовый адрес:

1) должным образом заверенные копии обращений Цзи Ипина, Чэнь Хуэйхуэй, О. Авраменко и Ван Цзин I к главам Временных экспертных комиссий, в которых они выражали просьбу предоставить заверенные копии используемых мной диссертаций, защищенных в российской федерации, как источник для сравнения с текстами их диссертаций; при этом при изготовлении копий обращений личные данные заявителей, во исполнение требований действующего законодательства Украины, предлагаю скрыть (например, закрыть листом бумаги);

2) ссылки на конкретные нормы действующего законодательства Украины, согласно которым "лишь надлежащим образом заверенные документы могут быть основанием для признания нарушения норм академической добродетели", а особенно нормы, требующие предоставления заверенных бумажных копий источников неправомерного использования.

В соответствии со статьей 20 Закона Украины "О доступе к публичной информации", прошу ответить в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса. Ответ прошу отправить по электронному адресу *** или на указанный почтовый адрес", — отмечает ученый.

По мнению Смирнова, университет, вероятно, пытается отбеливать плагиат и только создавать вид формального реагирования, избегая при этом никаких реальных действий по защите академической добродетели.

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