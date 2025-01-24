Викладачу університету у Києві загрожує термін через домагання

Білоусу може загрожувати тюремний термін у разі визнання вини

Викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художній директор "Молодого театру" Андрій Білоус звинувачується у домаганнях стосовно студенток ВНЗ.

Про це у сюжеті "1+1" розповіла колишня студентка університету, 23-річна киянка Софія Сапожнік. Наразі дівчина живе у Лос-Анджелесі.

За її словами, Білоус першим ініціював спілкування з нею. Спочатку воно було формальним, але потім почало переходити в більш "непристойні" форми.

"Були моменти, коли він посилав фото інших студенток і запитував, чи я хочу з ними зайнятися сексом", — сказала Сапожнік. Також вона додала, що Білоус нібито просив поділитись інтимними фото.

Інформацію про домагання з боку Білоуса також поширили актор та випускник університету Валерій Філіппенко та балетмейстер Молодого театру Лідія Соклакова. Наразі в Інтернеті збирають анонімні свідчення проти Білоуса, повідомив Валерій Філіппенко на своїй сторінці у Facebook. Він додав, що має намір подати відповідні дані до правоохоронних органів.

Хто такий Андрій Білоус

Андрій Білоус є директором – художнім керівником Київського національного академічного Молодого театру, керівником власної театральної майстерні, викладачем режисури та майстерності актора Національного університету театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Кодексі України про адміністративні правопорушення з’явилася нова стаття 173-7 "Сексуальне домагання".