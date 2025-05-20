Недовіра до Порошенка досягла 70% – експерт пояснив причини

Це може свідчити про запит українців на справедливе покарання для політика

За останній рік рівень недовіри українців до лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка зріс до рекордних 70%. Зокрема, ставлення суспільства до Порошенка погіршилось після введення щодо нього санкцій РНБО та відкриття справи про держзраду.

Це може свідчити про запит українців на справедливе покарання для політика, – пише політичний експерт Валентин Гладких.

Згідно з опитуванням, опублікованим КМІС, якщо у лютому 2024 року Петру Порошенку довіряв 31% респондентів, то станом на зараз ця цифра знизилась до 25%. Водночас, частка тих, хто не довіряє колишньому президенту, зросла до 70%.

"Зростання недовіри до Порошенка до 70% означає, що українці вимагають справедливого покарання для політика", — зазначає Валентин Гладких.

Експерт підкреслив тенденцію в ставленні суспільства до політиків: рівень довіри до лідера держави зростає, а от до усіх, хто діє за принципом "чим гірше країні, тим краще йому" – падає. Серед головних причин, які вплинули на ставлення, зокрема, до Порошенка — закиди щодо торгівлі з Росією до 2022 року, постійні корупційні скандали, розкішний спосіб життя політика та його родини під час війни.

Опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) проводилось упродовж 2-12 травня методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1010 респондентів.

Як відомо, 13 лютого були запроваджені санкції проти ряду олігархів та політиків, які створювали загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України та сприяли терористичній діяльності. До списку серед інших увійшов і Петро Порошенко.