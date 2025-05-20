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Недовіра до Порошенка досягла 70% – експерт пояснив причини

Автор
Дмитро Романов
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Автор
Петро Порошенко
Петро Порошенко

Це може свідчити про запит українців на справедливе покарання для політика

За останній рік рівень недовіри українців до лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка зріс до рекордних 70%. Зокрема, ставлення суспільства до Порошенка погіршилось після введення щодо нього санкцій РНБО та відкриття справи про держзраду.

Це може свідчити про запит українців на справедливе покарання для політика, – пише політичний експерт Валентин Гладких.

Згідно з опитуванням, опублікованим КМІС, якщо у лютому 2024 року Петру Порошенку довіряв 31% респондентів, то станом на зараз ця цифра знизилась до 25%. Водночас, частка тих, хто не довіряє колишньому президенту, зросла до 70%.

"Зростання недовіри до Порошенка до 70% означає, що українці вимагають справедливого покарання для політика", — зазначає Валентин Гладких.

Експерт підкреслив тенденцію в ставленні суспільства до політиків: рівень довіри до лідера держави зростає, а от до усіх, хто діє за принципом "чим гірше країні, тим краще йому" – падає. Серед головних причин, які вплинули на ставлення, зокрема, до Порошенка — закиди щодо торгівлі з Росією до 2022 року, постійні корупційні скандали, розкішний спосіб життя політика та його родини під час війни.

Опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) проводилось упродовж 2-12 травня методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1010 респондентів.

Як відомо, 13 лютого були запроваджені санкції проти ряду олігархів та політиків, які створювали загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України та сприяли терористичній діяльності. До списку серед інших увійшов і Петро Порошенко.

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