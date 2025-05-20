Недоверие к Порошенко достигло 70% – эксперт объяснил причины

Это может свидетельствовать о запросе украинцев на справедливое наказание для политика

За последний год уровень недоверия украинцев к лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко вырос до рекордных 70%. В частности, отношение общества к Порошенко ухудшилось после введения в отношении него санкций СНБО и возбуждения дела о госизмене.

Это может свидетельствовать о запросе украинцев на справедливое наказание для политика, пишет политический эксперт Валентин Гладких.

Согласно опросу, опубликованному КМИС, если в феврале 2024 года Петру Порошенко доверял 31% респондентов, то по состоянию на данный момент эта цифра снизилась до 25%. В то же время доля тех, кто не доверяет бывшему президенту, выросла до 70%.

"Рост недоверия Порошенко до 70% означает, что украинцы требуют справедливого наказания для политика", — отмечает Валентин Гладких.

Эксперт подчеркнул тенденцию в отношении общества к политикам: уровень доверия к лидеру государства растет, а вот ко всем, кто действует по принципу "чем хуже стране, тем лучше ему" – падает. Среди главных причин, повлиявших на отношение, в частности, к Порошенко — упреки в торговле с Россией до 2022 года, постоянные коррупционные скандалы, роскошный образ жизни политика и его семьи во время войны.

Опрос Киевского международного института социологии (КМИС) проводился в течение 2-12 мая методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория) было опрошено 101.

Как известно, 13 февраля были введены санкции против ряда олигархов и политиков, создававших угрозу национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины и способствовавших террористической деятельности. В список среди других вошел и Петр Порошенко.